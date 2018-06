ODIŠIEL BEZ SLOVA: Stratil sa Andrej Lahký z Bánoviec nad Bebravou

Nezvestný Bánovčan je vysoký približne 180 centimetrov, štíhlej postavy. Má hnedé, na krátko ostrihané vlasy a hnedé oči.

Bánovce nad Bebravou 18. júna (TASR) - Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom 25-ročnom Andrejovi Lahkom z Bánoviec nad Bebravou. Andrej Lahký je nezvestný od 14. júna, kedy odišiel z miesta svojho trvalého bydliska. Nikomu z rodiny neoznámil dôvod odchodu a taktiež sa doposiaľ nikomu zo svojich príbuzných a blízkych neozval. Informovala v pondelok TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.



Nezvestný Bánovčan je vysoký približne 180 centimetrov, štíhlej postavy. Má hnedé, na krátko ostrihané vlasy a hnedé oči. Naposledy mal na sebe oblečené modré rifle, čiernu mikinu s kapucňou so svetlomodrým nápisom A, obuté mal modré značkové tenisky. Pri sebe mal preukaz príslušníka Hasičského a záchranného zboru a mobilný telefón, ktorý má vypnutý. So sebou mal tiež peňaženku s osobnými dokladmi a platobnými kartami.



"Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypátraniu nezvestnej osoby, môžu občania oznámiť na najbližší policajný útvar alebo na bezplatnú policajnú linku 158, prípadne na stálu službu Obvodného oddelenia Policajného zboru Bánovce nad Bebravou na telefónnom čísle 096121 3755," vyzvala Antalová.