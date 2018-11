Andrej Slota z Pečovskej Novej Vsi oslávil svoje 100. narodeniny

Pán Slota žije v Pečovskej Novej Vsi a teší sa zo siedmich vnúčat a 12 pravnúčat.

Pečovská Nová Ves 1. novembra (TASR) – Andrej Slota z Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov oslávil v týchto dňoch svoje 100. narodeniny. "S hrdosťou teda môžeme konštatovať, že v našej obci žije človek, ktorý patril medzi prvých s rodným listom spoločného štátu Čechov a Slovákov," informovala o tom samospráva.



Vzhľadom na ťažkú finančnú situáciu nemohol Andrej Slota napriek nadaniu pokračovať v štúdiu a ukončil tak iba základné vzdelanie. V roku 1943 sa oženil a spolu s manželkou vychoval tri dcéry. Ako 45-ročný ovdovel. Pracoval na železnici v Prešove ako posunovač a po doplnení vzdelania na Československých dráhach ako technik dopravy a vlakvedúci.



"Pán Slota sa zúčastnil aj bojov počas druhej svetovej vojny, keď bol povolaný do slovenskej armády a nasadený do bojov na Ukrajine a na Slovensku, kde bol aj ranený. Po uzdravení v nemocnici v Poľsku sa vrátil do rodnej obce k manželke a stal sa členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov," informuje obec s tým, že v roku 2015, pri oslave 70. výročia Slovenského národného povstania mu udelil vtedajší minister obrany SR pamätnú medailu.



Žije v Pečovskej Novej Vsi a teší sa zo siedmich vnúčat a 12 pravnúčat. "Najradšej relaxuje v záhrade a napriek vysokému veku sa živo zaujíma o verejné dianie," uvádza samospráva. Pri príležitosti tohto životného jubilea sa zapísal aj do pamätnej knihy obce.