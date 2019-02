Aquatherm predstavuje najnovšie trendy v oblasti vykurovacej techniky

Novinkou tohtoročného veľtrhu je Deň primátorov a starostov. Tematická konferencia pre predstaviteľov samospráv je zameraná na budúcnosť odpadového a vodného hospodárstva na Slovensku.

Nitra 5. februára (TASR) – Najnovšie technológie a trendy v oblasti vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky prezentuje 20. ročník odborného veľtrhu Aquatherm, ktorý sa dnes začal na nitrianskom výstavisku. Na ploche 11.000 štvorcových metrov sa predstavuje 211 vystavovateľov zo siedmich krajín a svoje služby ponúka návštevníkom veľtrhu 1400 odborníkov. Veľtrh potrvá do 8. februára.



Novinkou tohtoročného veľtrhu je Deň primátorov a starostov. Tematická konferencia pre predstaviteľov samospráv je zameraná na budúcnosť odpadového a vodného hospodárstva na Slovensku. "Podujatie je určené pre zástupcov miestnej samosprávy, ktorí majú na starosti investície, problematiku "smart cities", obnovu infraštruktúry, správu budov a miest," uviedol Michal Drážďanský zo spoločnosti MDL Expo, ktorá je organizátorom veľtrhu.



Piaty ročník Techfora je hlavnou odbornou konferenciou podujatia. Predstavuje inovatívne technologické riešenia a trendy v oblasti technických zariadení budov, ktoré sú prioritne určené pre projektantov, architektov, zástupcov developerov, stavebných odborníkov. Laická verejnosť si môže počas veľtrhu nechať poradiť odborníkmi zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, aké sú najväčšie možnosti úspor energie v domácnosti, a na čo si dať pri investíciách v tejto oblasti pozor.



Medzinárodný veľtrh Aquatherm mal svoju premiéru v roku 1999. Na nitrianskom výstavisku sa konal každoročne až do roku 2017, odkedy prešiel na dvojročný cyklus. "Sú to predovšetkým ekonomické dôvody, ktoré musia naši klienti denne riešiť, ale aj predlžovanie intervalov zavádzania nových výrobkov na trh," zdôvodnil toto rozhodnutie Drážďanský. V párnych rokoch sa Aquatherm koná v Prahe, v nepárnych rokoch na nitrianskom výstavisku. V roku 2017 navštívilo nitriansky veľtrh 13.000 návštevníkov, z toho 74 percent tvorila odborná verejnosť.