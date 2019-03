Arborétum Mlyňany sa zapojí do osláv Svetového dňa vody

Arborétum sa rozkladá na ploche 67 hektárov.

Vieska nad Žitavou 13. marca (TASR) – Arborétum Mlyňany v okrese Zlaté Moravce sa zapojí do osláv Svetového dňa vody. V spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (ZsVS), a. s., pripravili jeho pracovníci aktivity pre širokú verejnosť. "Deti sa môžu zapojiť do hier, absolvovať workshop a zaujímavé súťaže, ktoré budú zamerané na ochranu vody a vodných zdrojov. Pre verejnosť budú pracovníci laboratórií ZsVS 22. marca v Arboréte Mlyňany vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z domových studní na celkovú tvrdosť a dusičnany," informovali pracovníci arboréta.



Na vyšetrenie vody je potrebné priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom treba nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne je vhodné nechať vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená. Návštevníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely. Z kapacitných dôvodov je potrebné vopred sa nahlásiť na podujatie i rozbor vody.



Arborétum sa rozkladá na ploche 67 hektárov. V súčasnosti je rozdelené na Ambrózyho semper vireo (vždyzelený) park, plochy východoázijskej, severoamerickej, kórejskej dendroflóry a plochu autochtónnej dendroflóry Slovenska.