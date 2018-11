Archeológovia vyvíjajú aplikáciu, ktorá ukáže pamiatky z minulosti

Cieľom projektu je okrem iného vývoj aplikácií, ktoré umožnia virtuálnu rekonštrukciu pamiatok i celého charakteru krajiny v dávnych dobách.

Nitra 6. novembra (TASR) – Odborníci z Archeologického ústavu (AÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre pracujú na aplikácii, pomocou ktorej bude možné na obrazovke mobilu či tabletu vidieť, ako vyzerali pamiatky, kostoly či opevnenia v minulosti. Ide o medzinárodný projekt virtuálnej archeológie, do ktorého sú okrem slovenských vedcov zapojení aj špecialisti z Nemecka, Rakúska, Poľska, Talianska, Chorvátska a Českej republiky.



Cieľom projektu je okrem iného vývoj aplikácií, ktoré umožnia virtuálnu rekonštrukciu pamiatok i celého charakteru krajiny v dávnych dobách. Pomáhať budú nielen vedcom, ale verejnosti pri poznávaní histórie. „Doteraz sme boli pri približovaní minulosti obmedzení len na prezentáciu jednotlivých exponátov, prípadne na slovný opis alebo obrázky. Virtuálna rekonštrukcia teraz umožní veľmi pútavým spôsobom vtiahnuť návštevníka ku konkrétnemu nálezu alebo architektúre, priamo do historickej reality a osvetliť mu, ako sa nejaký predmet používal, alebo ako nejaká lokalita v minulosti mohla vyzerať,“ vysvetlil archeológ Peter Bednár.



V Českej republike sa takýmto spôsobom podarilo zrekonštruovať virtuálnu podobu sídliska najstarších roľníkov v Bylanoch pri Kutnej Hore. „Túto lokalitu už v dnešnej krajine nie je vôbec vidieť. Vďaka aplikácii však jej návštevníci na displeji mobilného telefónu uvidia, ako tu krajina vyzerala v mladšej dobe kamennej,“ uviedol Jiří Unger z Akademie věd Českej republiky v Prahe.



Slovenská aplikácia by mala byť hotová v priebehu budúceho roka. Užívatelia ju budú môcť v prvej fáze vyskúšať v Nitre. „Na Nitrianskom hrade pripravujeme nejaké jeho časti a exponáty, na ktoré sa bude môcť návštevník pozrieť pomocou telefónu alebo tabletu a uvidí, ako to vyzeralo počas výskumu, alebo ako to mohlo vyzerať v čase existencie pamiatky. Takže informácie bude mať doplnené o virtuálnu prehliadku určitého miesta,“ povedal Bednár.



Ako doplnil riaditeľ AÚ SAV v Nitre Matej Ruttkay, cieľom aplikácie je priblížiť verejnosti zaujímavým spôsobom významné archeologické náleziská. „Na Slovensku teraz spracúvame Nitriansky hrad a mesto Nitra. Konkrétne to budú virtuálna podoba Kostola svätého Martina na Martinskom vrchu, potom to bude románsky kostol na Nitrianskom hrade, ktorý dnes nie je jasne vidieť, gotická vstupná brána do hradu a Zoborský kláštor s Kostolom svätého Jozefa. Fungovať to bude tak, že ľudia sa budú pozerať na dnešnú podobu pamiatky a vďaka aplikácii zároveň uvidia, ako vyzerala v určitej historickej dobe,“ uviedol Ruttkay.



Podľa jeho slov patria odborníci zo Slovenska i Čiech v oblasti virtuálnej archeológie k európskej špičke. „Môžem povedať, že my sme v Nitre na tom naozaj dobre. Máme už stovky pamiatok a tisícky predmetov zdigitalizovaných, máme aj digitalizácie archeologických výskumov, z ktorých sa robia rekonštrukcie a z nich zasa vizualizácie, či už v podobe virtuálnej reality alebo rozšírenej reality, ktorú budeme vidieť aj v prípade kostola na Martinskom vrchu. Tam bude návštevník vidieť základy kostola, a keď sa na ne pozrie cez telefón alebo tablet, tak uvidí, ako vyzeral v časoch Veľkej Moravy,“ skonštatoval Ruttkay.



Súčasné vybavenie slovenských archeológov je vďaka úspešným projektom financovaným z Európskej únie na špičkovej úrovni. Podľa Ruttkaya by však už pre mimoriadne rýchle napredovanie technológií potrebovalo obnovu. „A na tú už momentálne nemáme financie. Bola by určite škoda, ak by sa kvôli tomu zastavil ten pokrok, ktorý sme dosiahli,“ dodal.