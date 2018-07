Archeopark v Hanušovciach pripravil podujatie pre hendikepovaných

Archeopark Živá archeológia je múzeom zážitku, dôležité sú v ňom nie statické predmety, ale činnosti, ktoré sa s nimi dajú vykonávať.

Hanušovce nad Topľou 19. júla (TASR) - Spoznať históriu prostredníctvom pekného zážitku. Aj takouto formou chcú v hanušovskom archeoparku priblížiť minulosť marginalizovaným skupinám obyvateľov. V rámci projektu Priblížme si históriu prácou vlastných rúk tak urobia už v piatok (20.7.), keď sa spoločne prenesú do doby kamennej. Informoval o tom Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove.



"Archeopark Živá archeológia je múzeom zážitku, dôležité sú v ňom nie statické predmety, ale činnosti, ktoré sa s nimi dajú vykonávať," povedala Mária Kotorová, riaditeľka Krajského múzea v Prešove, pod ktoré patrí aj to v Hanušovciach nad Topľou. Práve prostredníctvom toho chcú osloviť aj ľudí, ktorí sú pre svoje telesné a mentálne znevýhodnenie alebo príslušnosť k marginalizovaným skupinám nie celkom štandardnými návštevníkmi múzeí. Preto vytvorili projekt troch podujatí určených prednostne im.



V piatok odštartuje prvé z nich pod názvom Navar a ochutnaj. "Chceme ľudí zapojiť do činností, v tomto prípade do prípravy jedla, a tak im priblížiť dejiny," spomenula riaditeľka. Návštevníci múzea spoznajú stravovacie návyky od doby kamennej po včasný stredovek a uvidia ukážky lovu zveri a zakladania ohňa v paleolite. Zároveň si môžu vyskúšať pomlieť múku na pravekých žarnovoch, upiecť nekvasený chlieb či uvariť slovanskú kašu. Čerešničkou na torte je aj samotná degustácia jedál.



"Dejiny sa tu dajú doslova ochutnať. Zaručujeme, že u nás je raz zažiť viac ako stokrát počuť," uzavrela Kotorová. Projekt pokračuje 17. augusta podujatím Vyrob si svoju ozdobu a vyvrcholí 19. októbra, keď návštevníci archeoparku spoznajú najstaršie platidlá. Ako bonus si budú môcť vyraziť aj vlastnú mincu šťastia.