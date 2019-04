Arcibiskup a metropolita J. Babjak spolu s kňazmi prosil za kňazstvo

Počas svätej liturgie sa podľa jeho slov uskutočnilo odovzdanie liturgických insígnií.

Prešov 18. apríla (TASR) - Viac ako 200 kňazov Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie sa na Veľký štvrtok zhromaždilo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, aby spolu s prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ a emeritným pražským pomocným biskupom Jánom Eugenom Kočišom slávili archijerejskú svätú liturgiu. Svätou liturgiou si pripomenuli ustanovenie sviatosti eucharistie a ďakovali za dar Kristovho kňazstva. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.



Počas svätej liturgie sa podľa jeho slov uskutočnilo odovzdanie liturgických insígnií – mitry, zlatého kríža s ozdobami a nábederníka, novému súdnemu vikárovi Jaroslavovi Pasokovi, ktorý v tejto pozícii vystriedal Jurija Popoviča. Metropolita poďakoval Popovičovi za jeho niekoľkoročné pôsobenie v úrade súdneho vikára a poprial mu hojnosť milostí a veľa síl v jeho ďalšom pôsobení pri vyučovaní cirkevného práva na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a pri vykonávaní úlohy sudcu v Metropolitnom tribunáli Prešovskej metropolie sui iuris. Ako prejav vďaky mu udelil právo nosiť pri liturgických sláveniach nábederník. Právo nosiť nábederník bolo udelené aj synkelovi pre ekonomiku Danielovi Dzurovčinovi.



"Nech vám aj tento nábederník symbolizujúci meč Ducha, pomáha uvedomiť si, že Boh vás nenecháva samotných, ale posiela vám Svätého Ducha, ktorý vás 'uschopňuje' a posilňuje v kňazskej službe," povedal Babjak.



V úvodných slovách homílie arcibiskup a metropolita zdôraznil význam eucharistickej obety a úlohu kňazskej služby, bez ktorej by sprítomnenie Kristovej obety nebolo možné. "Aby sme si túto dôležitosť kňazskej služby a tento nezaslúžený dar dokázali uvedomiť, chcem sa vám prihovoriť homíliou ticha. Budete môcť meditovať, otvoriť si svoje srdcia, aby vám Boh vnukol tie slová, ktoré budú užitočné na spásu vašej nesmrteľnej duše," doplnil metropolita.



Počas svätej liturgie metropolita Ján posvätil myro - olej zložený z vody, oleja, vína, aromatických olejov a 33 aromatických bylín, ktorým kňazi vo svojich farnostiach udeľujú sviatosť myropomazania.



"Veľký počet zložiek symbolizuje bohatstvo a rôznorodosť darov milostí Svätého Ducha. Na konci liturgie nasledovalo umývanie nôh 12 kňazom, v tomto roku z radov novokňazov. Je to podľa príkladu Ježiša Krista, ktorý keď umyl nohy svojim učeníkom, zdôraznil, že neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. Urobil to pred svojou smrťou a slávnym vzkriesením. Svojou paschou urobil najväčšiu službu hriešnemu ľudstvu a otvoril bránu do večného života, pretože zvíťazil nad smrťou," vysvetlil Pavlišinovič.