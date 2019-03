Arriva chce zatraktívniť prevádzku turistického vláčika v Nitre

Počas minuloročnej sezóny premával vláčik denne v hodinových intervaloch na malom mestskom okruhu Svätoplukovo námestie – mestský park Sihoť – hrad – Svätoplukovo námestie.

Nitra 13. marca (TASR) – Spoločnosť Arriva Nitra pripravuje zmeny v prevádzke turistického vláčika v Nitre počas tohtoročnej sezóny. Zmeny sú zamerané na zatraktívnenie vláčika pre verejnosť i zefektívnenie nákladov na jeho prevádzku. Turistický vláčik premáva od júna minulého roka pod výkonmi mestskej hromadnej dopravy, ktorú prevádzkuje Arriva Nitra. Úpravu cestovného poriadku a tarify na tohtoročnú sezónu budú schvaľovať poslanci mestského zastupiteľstva na svojom najbližšom zasadnutí.



Počas minuloročnej sezóny premával vláčik denne v hodinových intervaloch na malom mestskom okruhu Svätoplukovo námestie – mestský park Sihoť – hrad – Svätoplukovo námestie. V septembri premával aj na veľkom turistickom okruhu Svätoplukovo námestie – Zoborský kláštor – mestský park Sihoť – Svätoplukovo námestie. Na základe skúseností z minuloročnej sezóny navrhuje dopravca doplniť okruh o 12. hodine a skrátiť o posledný spoj. "Posledné spoje boli slabo obsadené, evidujeme však dopyt po obednom spoji," zdôvodnila Zuzana Vilčeková z Arriva Nitra.



Dopravca navrhuje aj premenovanie zastávky Zoborský kláštor na zastávku Zobor. "Cestujúci si veľký okruh spájali len s pamiatkou Zoborský kláštor a zabúdali na možnosť návštevy Zobora," uviedla Vilčeková. Novinkou by malo byť aj zapojenie zastávky Pod Zoborom a vynechanie Dobšinského ulice, ktorá je veľmi frekventovaná a jazda ňou spôsobovala spomaľovanie premávky. Dopyt po veľkom okruhu plánuje dopravca vykryť posilnením frekvencie spojov na Zobor počas víkendov na dva spoje denne.



Počas piatich mesiacov vlani turistický vláčik prepravil celkovo 14.178 platiacich a 2836 neplatiacich cestujúcich. Celkové náklady predstavovali 42.680 eur, tržby dosiahli 18.160 eur. Vysoký podiel cestujúcich zdarma a cestujúcich za zľavnené cestovné je jedným z dôvodov, prečo celkové tržby nepostačujú na vykrytie nákladov. Dopravca preto navrhuje zvýšiť v tohtoročnej sezóne cestovné. Zároveň navrhuje rozšíriť platnosť cestovného lístka na veľkom okruhu aj na spoje mestskej hromadnej dopravy v smere zo zastávky Zobor, nemocnica do centra mesta v deň zakúpenia cestovného lístka na turistický vláčik.



Novinkou by mal byť aj nový typ cestovného lístka so slúchadlami a sprievodcovským textom v cudzom jazyku. Turisti hovoriaci cudzím jazykom mali doteraz možnosť využiť sprievodcovský výklad v cudzom jazyku len prostredníctvom vlastných slúchadiel napojených na multijazykový systém vláčika. "Naším zámerom je postupne sprístupniť sprievodcovský výklad v angličtine, nemčine a francúzštine, vyhliadkovo v poľštine, španielčine, taliančine a ruštine," uviedla Vilčeková.



Dopravca plánuje prevádzkovať vláčik aj mimo hlavnej turistickej sezóny. Keďže má vykurované obidva vozne, je schopný premávky aj mimo sezóny v mesiacoch november až marec za predpokladu dobrého počasia. Cieľom mimosezónnej prevádzky je zatraktívnenie mestskej dopravy napríklad halloweenskym, vianočným či veľkonočným vláčikom.