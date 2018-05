Arriva nasadila v Trnavskom kraji ďalšie nové autobusy

V apríli predstavila spoločnosť cestujúcim na prímestských linkách v Trnavskom kraji tri nové vozidlá, vlani zakúpila a odovzdala do užívania cestujúcim na Slovensku spolu 53 nových autobusov.

Trnava 15. mája (TASR) - Cestujúci v okresoch Trnava, Piešťany a Senica môžu od utorka využívať ďalšie tri nové plne klimatizované autobusy spoločnosti Arriva. V apríli tohto roka predstavila spoločnosť cestujúcim na prímestských linkách v Trnavskom kraji tri nové vozidlá, vlani zakúpila a odovzdala do užívania cestujúcim na Slovensku spolu 53 nových autobusov. Tento rok odovzdala 11 nových autobusov v Trnavskom a Košickom kraji a v nasledujúcich mesiacoch odovzdá ďalších 27 autobusov v Žilinskom a Nitrianskom kraji.



Spoločnosť prostredníctvom pravidelnej modernizácie autobusov zvyšuje pohodlie a bezpečnosť svojich cestujúcich. Zároveň chce obyvateľov Slovenska motivovať, aby uprednostňovali verejnú dopravu pred individuálnou dopravou autami.



"Kvalitu služieb pre cestujúcich môžeme neustále zvyšovať aj vďaka dlhodobej spolupráci s vyššími územnými celkami. Týka sa to nielen modernizácie autobusov, ale aj skultúrňovania autobusových staníc a zastávok. V modernizácii vozového parku v Trnavskom kraji plánujeme pokračovať. Umožňuje to dlhodobá zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy, ktorá platí do konca roka 2020," povedal generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan.



Spoločnosť zabezpečuje v Trnavskom kraji prímestskú dopravu 81 autobusovými linkami a ročne prepraví vyše 9,5 milióna cestujúcich. Nové autobusy Iveco Crossway CBCW3, ktoré sú už k dispozícii cestujúcim, majú 50 miest na sedenie, sú plne klimatizované a vybavené elektronickými informačnými tabuľami. Na nich nájdu cestujúci informácie o aktuálnom čase, smere linky a nasledujúcej zastávke. Cestujúci môžu signalizačným tlačidlom 'stop', ktoré je v nových autobusoch umiestnené pri dverách, vodičovi avizovať, že chcú na nasledujúcej zastávke vystúpiť.



"Naša spoločnosť dbá o pohodlie a bezpečnosť cestujúcich i našich kolegov vodičov. Preto sme všetky nové autobusy vybavili kamerovým systémom," doplnil generálny riaditeľ Arriva Trnava Peter Nemec.



Arriva Trnava zabezpečuje autobusovú dopravu v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec a Senica a mestskú autobusovú dopravu v Trnave, Piešťanoch, Hlohovci a v Senici. Okrem modernizácie autobusov spoločnosť modernizovala aj autobusové stanice v Trnave a Senici. V rámci nich skultúrnila prostredie jednak pre cestujúcich, ako aj pre vodičov autobusov.