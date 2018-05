Trnavská automobilka pokračuje v letných brigádach pre študentov

Prvýkrát zamestnávateľ ponúka brigádnikom nástup do kmeňového stavu na dobu určitú, čím získavajú benefity kmeňových zamestnancov.

Trnava 30. mája (TASR) - Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia aj v tomto roku oslovila študentov stredných a vysokých škôl s ponukou zapojiť sa brigádnicky do pracovného procesu. Prvýkrát zamestnávateľ ponúka brigádnikom nástup do kmeňového stavu na dobu určitú, čím získavajú benefity kmeňových zamestnancov.



"Podmienkou je mať minimálny vek 18 rokov a v čase od júna do októbra 2018 musia odpracovať v závode súvisle osem a viac týždňov v trojzmennom režime. Nemusia mať prax ani vzdelanie v automobilovom priemysle," uviedol hovorca automobilky Peter Švec.



Závod ponúka mesačnú mzdu 747 eur pred zdanením, od druhého mesiaca môže brigádnik profitovať z výkonnostnej prémie vo výške 100 eur a nočného príplatku 1,60 eura za hodinu, obe pred zdanením. Okrem toho môže využívať ďalšie výhody kmeňových pracovníkov.



"Študenti si okrem zárobku môžu vyskúšať prácu v jednej z najväčších automobiliek na Slovensku. Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia je súčasťou medzinárodnej skupiny, ktorá im v budúcnosti môže ponúknuť uplatnenie v pracovnej kariére aj v iných krajinách. Podobnú možnosť poskytovala trnavská automobilka študentom a záujemcom o letnú brigádu už od roku 2015," dodal Švec.