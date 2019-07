NEHODA: Auto v Michalovciach narazilo do autobusovej zastávky

Podľa predbežnej lekárskej správy vodič aj jeho spolujazdkyňa utrpeli ľahké zranenia.

Michalovce 5. júla (TASR) – Do autobusovej zastávky v Michalovciach narazil autom 58-ročný vodič. V tom čase sa v blízkosti udalosti nenachádzali žiadni ľudia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že k dopravnej nehode došlo vo štvrtok (4. 7.) dopoludnia.



„Podľa doterajších zistení vodič z okresu Michalovce, ktorý s vozidlom zn. Opel Zafira smeroval od železničnej stanice v Michalovciach na Zemplínsku Šíravu, pravdepodobne z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície prešiel s vozidlom cez obrubník deliaceho stredového pásu do protismeru, zišiel z vozovky, prednou časťou vozidla narazil do smetného koša, nachádzajúceho sa na zastávke autobusov,“ uviedla s tým, že poškodil jej konštrukciu a sklenenú výplň. Požitie alkoholu u neho polícia nezistila.



Podľa predbežnej lekárskej správy vodič aj jeho spolujazdkyňa utrpeli ľahké zranenia. Predbežná škoda bola vyčíslená na 7000 eur. „Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Ivanová.