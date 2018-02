Autobus medzi Kamzíkom a Kolibou premávať bude.Termín je ešte neznámy

Autobus by mal jazdiť od konečnej trolejbusovej linky 203 na Kolibe ku križovatke k televíznemu vysielaču na Kamzíku.

Bratislava 4. februára (TASR) – Bratislavský Kamzík a Kolibu predsa len spojí nová autobusová linka. Dopravný podnik Bratislava (DPB) ju do skúšobnej prevádzky spustiť plánuje, avšak o čosi neskôr, ako uvádzali informácie na niektorých webových stránkach.



"Linku 144 z Koliby na Kamzík v najbližšom čase plánujeme spustiť," uviedol pre TASR Zenon Mikle, vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB. Bližšie informácie ale dopravný podnik zatiaľ uviesť nechce. "Akonáhle to bude aktuálne, budeme o tom informovať," doplnil Mikle.



Informáciu o spustení novej linky priniesol prednedávnom portál imhd.sk, neskôr ju na svoju facebookovú stránku prevzali aj Mestské lesy v Bratislave. Podľa nej mala autobusová linka začať premávať počas voľných dní v sobotu 27. januára, čo sa ale nestalo. Podmienkou na spustenie linky totiž je, aby si ju u dopravného podniku objednal magistrát.



Ten je objednávateľom MHD. Jeho hovorkyňa Zuzana Onufer pre webový portál sme.sk cez týždeň prezradila, že "linku 144 z Koliby na Kamzík plánuje mesto v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava spustiť v dohľadnom čase. Budeme o tom včas informovať."



Autobus by mal jazdiť od konečnej trolejbusovej linky 203 na Kolibe ku križovatke k televíznemu vysielaču na Kamzíku. Odchody autobusov linky 144 z Koliby na Kamzík sa plánujú v intervale 30 minút, a to od 9.00 do 17.00 h.