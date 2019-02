Autobusová doprava medzi okresmi Sobrance a Snina sa od marca zlepší

Zmeny v cestovných poriadkoch sa budú týkať prestupných uzlov, kde autobusoví dopravcovia SAD Humenné a Arriva Michalovce budú na seba plynule nadväzovať. Spoje na seba budú čakať.

Snina/Sobrance 28. februára (TASR) – Autobusová doprava medzi okresmi Sobrance a Snina sa od 1. marca zlepší. K jedinému existujúcemu spojeniu pribudne sedem nových, ktoré zabezpečia plynulý prechod z Prešovského do Košického kraja.



Zmeny v cestovných poriadkoch sa budú týkať prestupných uzlov, kde autobusoví dopravcovia SAD Humenné a Arriva Michalovce budú na seba plynule nadväzovať. Spoje na seba budú čakať. Ako uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský, vodiči oboch dopravcov budú spolu komunikovať prostredníctvom dispečingu. "V prípade, že autobus jedného kraja bude mať meškanie, dopravca druhého kraja naňho počká na prestupnej zastávke v obci Dúbrava alebo Ruský Hrabovec," vysvetlil.



V smere zo Sniny do Sobraniec s odchodmi o 4.45 a 14.45 h počká na cestujúcich SAD Humenné prípoj Arriva Michalovce v obci Dúbrava. Pri odchode zo Sniny o 5.45 a 10.45 h počká na cestujúcich spoj Košického kraja v Ruskom Hrabovci. "V opačnom smere, zo Sobraniec do Sniny s odchodmi o 5.45, 13.50 a 16.30 h, počká prešovského dopravcu ten košický v obci Ruský Hrabovec," vysvetlila Lea Heilová z Kancelárie predsedu PSK s tým, že už sa tak nemôže stať, že cestujúci budú musieť prejsť 2,5 kilometra pešo do vedľajšej dediny na ďalší prípoj.



Pokračovala, že zmenou v cestovnom poriadku sa zároveň zlepší spojenie medzi dvoma hraničnými prechodmi – Ubľou a Vyšným Nemeckým. "S posilnením spojov v regióne Ubľa narastie aj počet kilometrov, ktoré najazdia autobusy v Prešovskom kraji, bude to o 3300 ročne viac," spomenula Heilová.



Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka v tejto súvislosti uviedol, že zlepšené dopravné spojenie pre obyvateľov nadväzuje v meste Sobrance na autobusové spoje do Michaloviec, respektíve Košíc a späť. "Od 1. marca pri prestupe na autobusový spoj dopravcu Arriva Michalovce o 5.32 h v Dúbrave sa cestujúci dostane jedným autobusom až do Košíc," spomenul. V súvislosti s posilnením spojov v regióne Sobrance narastie podľa jeho ďalších slov počet kilometrov, ktoré najazdia autobusy v KSK, o 16.000 ročne. Obidva kraje plánujú s odstupom času zhodnotiť efektivitu nových autobusových spojení a čo najlepšie ich prispôsobiť potrebám verejnosti.



Posilnenie autobusovej dopravy medzi okresmi Snina a Sobrance je ďalším opatrením, ktorým sa KSK a PSK približujú k integrovanému dopravnému systému (IDS). "Objednávatelia a dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy prerokovali navrhované zlepšenie dopravnej obslužnosti oboch krajov so starostami dotknutých obcí 18. februára na Obecnom úrade v Ubli," informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.



Pokračovala, že od 1. februára tohto roka zjednotili oba kraje tarifné podmienky. Svoje bezkontaktné čipové karty si autobusové spoločnosti v oboch krajoch vzájomne uznávajú. "Rovnako platí, že pri prestupe z prímestského autobusu jedného dopravcu do autobusu ďalšieho prepravcu do 30 minút systém cestujúcemu automaticky vygeneruje zľavu 10 centov bez zásahu vodiča," uzavrela.