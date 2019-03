Autobusovou stanicou Nivy sa bude niesť hudba skladateľa J. S. Bacha

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Marko Erd

Bratislava 21. marca (TASR) – Autobusovou stanicou Nivy v Bratislave sa bude v piatok (22. 3.) niesť hudba barokového skladateľa Johanna Sebastiana Bacha. Zhruba polhodinový koncert od 10.30 h je súčasťou podujatia Bach in the Subways 2019, a to pri príležitosti 334. výročia narodenia tohto hudobného skladateľa.



"Na bratislavskej autobusovej stanici Nivy sa podujatie koná po štvrtý raz a veríme, že cestujúcim a okoloidúcim opäť spríjemní deň rovnako ako po minulé roky," skonštatovala Eva Vozárová, hovorkyňa Slovak Lines.



Pri príležitosti výročia narodenia skladateľa J. S. Bacha vystupujú každoročne zadarmo hudobníci na celom svete, aby si pripomenuli jeho dielo. Vždy ide o koncerty na verejných priestranstvách, tak aby si zážitok mohlo vychutnať čo najväčšie množstvo ľudí.



Po prvý raz sa takýto koncert konal v roku 2011, keď týmto spôsobom oslávil výročie narodenia J. S. Bacha v metre v New Yorku umelec Dale Henderson. Pripojili sa k nemu ďalší dvaja muzikanti, ktorí hrali pre cestujúcich počas celého dňa. Počas nasledujúcich rokov sa myšlienka rozšírila po celom svete.

