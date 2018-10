Resuscitačný prístroj pomohol zachrániť podchladenú ženu v Tatrách

Ešte v stredu (3.10.) muž so ženou pri viacdňovej túre z Kasprovho vrchu netrafili v zlom počasí zostupovú trasu smerom na Popradské pleso a nevedeli sa vrátiť späť na turistický chodník.

Automatický resuscitačný prístroj pomohol zachrániť podchladenú ženu vo Vysokých Tatrách. Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) Zuzana Hopjaková informovala, že o pomoc požiadali turisti stredisko v Poprade vo štvrtok ráno.



"Ešte v stredu (3.10.) muž so ženou poľskej národnosti pri viacdňovej túre z Kasprovho vrchu netrafili v zlom počasí zostupovú trasu smerom na Popradské pleso a nevedeli sa vrátiť späť na turistický chodník. Noc prečkali ukrytí v kosodrevine v Satanovej kotlinke, avšak bez potrebného vybavenia. Vzhľadom na pretrvávajúce zimné podmienky v horách, mínusové teploty, dochádzalo u turistov k stratám telesného tepla a zdravotný stav, najmä ženy, sa začal výrazne zhoršovať," ozrejmila Hopjaková. V skorých ranných hodinách sa preto muž vybral pre pomoc na Popradské pleso, odkiaľ kontaktovali záchranné zložky. Zároveň sa vydal pozemne na pomoc žene aj vysokohorský nosič, ktorý informoval pilota o aktuálnom počasí na mieste.



Keďže poveternostné podmienky dovolili letieť do určenej oblasti, záchranársky vrtuľník okamžite vzlietol na pomoc. "Po rekognoskácii terénu bola lekárka z paluby vrtuľníka vysadená pomocou lanovej techniky, 41-ročná žena bola v bezvedomí, silno podchladená. Pre zhoršujúce sa počasie v horách, musela posádka pacientku z miesta urýchlene evakuovať," doplnila hovorkyňa s tým, že počas medzipristátia vo Vyšných Hágoch ju leteckí záchranári napojili na automatický prístroj na nepretržité stláčanie hrudníka a následne na umelú pľúcnu ventiláciu.



Po preložení na palubu vrtuľníka za kontinuálnej resuscitácie použitím automatického resuscitačného prístroja pacientku letecky previezli a odovzdali do rúk lekárom jednotky ECMO Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. "Tento prístroj pribudol do medicínskej výbavy leteckých záchranárov v stredisku v Poprade v septembri aj napriek tomu, že nie je súčasťou povinnej medicínskej výbavy. Vďaka nemu sa opäť zvýši úroveň poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti a v mnohých prípadoch dokáže výrazne zvýšiť šance na prežitie pacientov so zástavou srdca," uzavrela Hopjaková.