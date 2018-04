Automobilová akadémia má motivovať k štúdiu technických odborov

Automobilová Junior Akadémia bude v tomto roku súčasťou Trenčianskej detskej univerzity.

Trenčín 24. apríla (TASR) – Motivovať deti rozhodujúce sa pre výber strednej školy k orientácii na technické smery je hlavným cieľom letnej Automobilovej Junior Akadémie. Zastrešuje ju Zväz automobilového priemyslu už tretíkrát, v tomto roku sa na jej organizácii premiérovo podieľa Technologické centrum spoločnosti Adient spolu s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne.



Podľa šéfky personalistiky Adient Stanislavy Valientovej je spoločnosť tento rok prvýkrát ako subdodávateľ projektu. „Počas jedného prázdninového týždňa sa v spoločnosti budeme starať o 40 detí od 12 do 15 rokov. Dva a pol dňa strávia v našej spoločnosti a našou úlohou bude zábavnou formou predstaviť deťom svet techniky. Chceme im ukázať, čo tu robia naši kolegovia a ako funguje technologické centrum, chceme im ukázať, že svet techniky je zaujímavý a chceme im ukázať prepojenie na prax,“ priblížila Valientová s tým, že registrácia na akadémiu sa už začala, projekt hradí spoločnosť Adient, TnUAD a čiastočne aj rodičia detí.



Ako informoval rektor TnUAD Jozef Habánik, Automobilová Junior Akadémia bude v tomto roku súčasťou Trenčianskej detskej univerzity. „Tento rok opustíme klasický model Trenčianskej detskej akadémie, spojili sme sa so spoločnosťou Adient a vytvoríme spoločný program s cieľom motivovať už žiakov základných škôl k štúdiu technických disciplín,“ skonštatoval rektor.



Spoločnosť Adient je globálnym lídrom vo vývoji a výrobe automobilových sedadiel. S 85.000 zamestnancami v 238 výrobných a montážnych závodoch v 34 štátoch sveta vyrába automobilové sedadlá pre všetky typy vozidiel a všetkých výrobcov. Integrované firemné kapacity umožňujú podieľať sa na výrobe produktov, ktoré sa každoročne montujú do viac ako 25 miliónov vozidiel.



Na Slovensku má Adient okrem biznis centra v Bratislave a Technologického centra v Trenčíne šesť výrobných a montážnych závodov v Martine, Žiline, Lučenci a Bardejove. Na Slovensku spoločnosť zamestnáva takmer 4000 pracovníkov.