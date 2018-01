Lazany boli v minulosti známe aj protitrachómovým ambulatóriom

Vznik Lazian sa môže predpokladať ešte pred 12. storočím, prvá písomná zmienka o obci bola v roku 1430, a to v listine, ktorou Noffryovci dostali bojnické panstvo.

Lazany 19. januára (TASR) - K pôvodným slovanským osídleniam na hornej Nitre patria Lazany. Obec v okrese Prievidza, ktorá bola v minulosti známa i štátnym protitrachómovým ambulatóriom, vyhľadávajú ľudia pre bývanie aj pre dobrú dostupnosť do okresného mesta.



Vznik Lazian sa môže predpokladať ešte pred 12. storočím, prvá písomná zmienka o obci bola v roku 1430, a to v listine, ktorou Noffryovci dostali bojnické panstvo.



Po 55 rokoch môžu žiaci lazianskej školy cvičiť v telocvični. Obec okrem jej výstavby zabezpečila v minulosti i bezbariérový prístup na úrad či vybudovanie oddychovej zóny. V pláne má teraz i ďalšie investície.



Lazany sú známe i svojím folklórnym a divadelným súborom Sielnica. Populárnym je vďaka svojmu programu, s ktorým účinkuje na svadbách po celom Slovensku, ide o vienok alebo inak povedané začepčenie nevesty.



Členovia Sielnice sa v spolupráci s miestnymi podujali zrekonštruovať starý dom, v ktorom zriadili malé dedinské múzeum. Nesie meno Zvonárike dom, a to po obecnom zvonárovi Štefanovi Buznovi, ktorého podľa miestnej legendy pred smrťou zachránila kvočka.



