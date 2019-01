REKORDÉR ZA VOLANTOM: Polícia namerala Levičanovi 5,5 promile alkoholu

13 vodičov na cestách Žilinského kraja nafúkalo nad jedno promile a u 11 zistili požitie alkoholických nápojov pod promile. Jeden z kontrolovaných vodičov sa odmietol podrobiť dychovej skúške.

Žilina 14. januára (TASR) - Polícia zaevidovala v uplynulom týždni na cestách Žilinského kraja 29 vodičov pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová.



Doplnila, že 13 vodičov nafúkalo nad jedno promile a u 11 zistili požitie alkoholických nápojov pod promile. Jeden z kontrolovaných vodičov sa odmietol podrobiť dychovej skúške a štyria opití vodiči spôsobili dopravné nehody, uviedla krajská policajná hovorkyňa.



V piatok (11. 1.) v nočných hodinách zastavila policajná hliadka v Čadci 18-ročného vodiča Peugeotu 306, ktorému pri dychovej skúške namerala 0,84 miligramu na liter (mg/l) alkoholu v dychu (1,75 promile). V Bytči zastavili v sobotu (12. 1.) dopoludnia policajti 28-ročnú vodičku Škody Fabia, ktorej pri dychovej skúške namerali 0,61 mg/l alkoholu v dychu (1,27 promile).



V nedeľu (13. 1.) popoludní zastavila policajná hliadka v Tvrdošíne 51-ročného vodiča vozidla Volkswagen Beetle a pri dychovej skúške mu namerala 0,89 mg/l alkoholu v dychu (1,85 promile). "Vodiči čelia obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodala Balogová.



Polícia podľa nej opakovane apeluje na vodičov, aby jazdu prispôsobili svojim schopnostiam, stavu komunikácie a poveternostným podmienkam. "Zároveň apelujeme na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Nielen z dôvodu, že ide o priestupok alebo trestný čin. Ale najmä preto, že následky dopravných nehôd bývajú v mnohých prípadoch tragické a alkohol za volant nepatrí," zdôraznila krajská policajná hovorkyňa.



Polícia mala v Trnavskom kraji žatvu opitých vodičov, rekordér mal 5,5 promile

Policajti zaevidovali za uplynulý týždeň v Trnavskom kraji 15 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Z nich osem si sadlo za volant s hodnotou vyššou ako jedno promile a dopustilo sa prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Najviac prípadov zaznamenali v závere týždňa od piatka (11. 1.) do nedele (13. 1.). Rekordérom bol v nedeľu 51-ročný muž z Levoče, ktorému v Trnave na Zelenečskej ulici v dychu namerali 5,5 promile.



Tento vodič Škody Octavia s autom vyšiel na stredový ostrovček, narazil do dopravného značenia a v jazde pokračoval protismerne do kruhového objazdu. V jazde ho zastavil až čelný náraz s autom Volkswagen (VW) Passat. Svojou jazdou pod vplyvom alkoholu spôsobil škodu za viac ako 5100 eur.



"V piatok mala v nočných hodinách pozitívnu dychovú skúšku na alkohol 31-ročná žena z okresu Galanta, ktorá viedla auto Suzuki Ignis po obci Dobrá Voda. Policajti jej namerali v dychu 2,54 promile. Krátko pred 17. hodinou spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu 53-ročný muž z Bukovej. Na vozidle VW Golf jazdil po obci Buková a v dychu mal viac ako dve promile alkoholu. Pri nehode sa nik nezranil," informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



V sobotu (12. 1.) zadržali policajti dvoch vodičov v Trnave. "V jednom prípade išlo o 68-ročného Trnavčana na aute Ford Fiesta a v druhom prípade o 39-ročného muža z okresu Trnava, ktorému policajti namerali 2,54 promile," uviedla Linkešová. V okrese Piešťany boli policajti privolaní večer k dopravnej nehode. V obci Sokolovce narazil na aute Ford Galaxy do svahu a dopravnej značky 27-ročný Ružomberčan. Po udalosti ho policajti vyzvali, aby sa podrobil orientačnej dychovej skúške, pri ktorej mu namerali v dychu 2,25 promile.



"Všetkých vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu, polícia zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. V tzv. superrýchlom konaní ich poverený policajt obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V zmysle zákona hrozí za uvedený prečin trest odňatia slobody na jeden rok, v prípade vodiča, ktorý mal viac ako päť promile, zákon stanovuje vyššiu sadzbu až na dva roky," dodala policajná hovorkyňa.