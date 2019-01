Až 37 dopravných nehôd zaznamenali minulý týždeň v Košickom kraji

Za volant si sadli aj vodiči, ktorí mali šoférovanie zakázané. V sobotu tak v Trebišove urobil 20-ročný vodič, ktorému v dychu namerali 1,19 promile alkoholu.

Košice 21. januára (TASR) – Počas uplynulého týždňa zaznamenala polícia 37 dopravných nehôd na cestách Košického kraja. Z nich štyri boli spôsobené pod vplyvom alkoholu a pri troch dopravných nehodách bol účastníkom chodec. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že k dopravným nehodám došlo aj cez víkend (29.-20.1.).



V sobotu večer viedol po ulici Osloboditeľov v košickej mestskej časti (MsČ) Barca smerom k Šebastovciam vozidlo 36-ročný vodič, pričom mal v dychu viac ako dve promile alkoholu. "Pravdepodobne pre nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke pri odbočovaní nedal prednosť v jazde protiidúcemu vozidlu, ktoré v smere do centra mesta viedla 58-ročná vodička," povedala. Podľa predbežnej lekárskej správy vodič utrpel ľahké zranenie, vodička mala zranenie s dobou liečenia do 42 dní a jej spolujazdkyňa ťažké zranenie. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



"Dvadsaťročný vodič s osobným motorovým vozidlom Seat Inca na Sabinovskej ulici v MsČ Košice-Pereš pravdepodobne pre neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky dostal v nedeľu s vozidlom šmyk a narazil do betónového stĺpa elektrického vedenia. Vozidlo sa po náraze otočilo a odhodilo ho do krovia vedľa cesty," uviedla s tým, že vodič a jeden zo spolujazdcov utrpeli ľahké zranenia a druhý spolujazdec ťažké. Vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom.



V nedeľu došlo i k zrážke, pri ktorej utrpela ťažké zranenia chodkyňa. "Krátko pred 18. hodinou 25-ročný vodič so Škodou Octavia zachytil na riadne vyznačenom priechode pre chodcov na Strojárenskej ulici v Košiciach 70-ročnú chodkyňu, ktorá po ňom v tom čase prechádzala," dodala Ivanová. Vodič pri zrážke zranenie neutrpel. V oboch prípadoch začala polícia trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.



Za volant si sadli aj vodiči, ktorí mali šoférovanie zakázané. V sobotu tak v Trebišove urobil 20-ročný vodič, ktorému v dychu namerali 1,19 promile alkoholu, pričom opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu. Obvinie bolo vznesené aj voči 28-ročnému vodičovi, ktorý v nedeľu viedol po Študentskej ulici v Košiciach vozidlo aj napriek tomu, že od novembra 2018 má na desať mesiacov uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá.