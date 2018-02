NOSKO: Prevádzka autobusového terminálu v Bystrici je zabezpečená

K uzavretiu dlhodobej nájomnej zmluvy o prevádzkovaní Terminal Shopping Centra došlo 30. januára v Brne.

Banská Bystrica 1. februára (TASR) – Moderný autobusový terminál v Banskej Bystrici poskytuje cestujúcej verejnosti všetky služby v štandardnom režime a jeho prevádzka je zabezpečená na ďalších desať rokov. Informoval o tom vo štvrtok banskobystrický primátor Ján Nosko. Dodal, že cesta k dohode medzi investorom, spoločnosťou Primum, a prevádzkovateľom - Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica nebola jednoduchá a mesto bolo niekedy až nevyberaným spôsobom atakované. Obe strany sa napokon dohodli na dlhodobej nájomnej zmluve v trvaní desať rokov.







"Rokovania boli dlhé a náročné, lebo sa kreovala nová zmluva na desať rokov. Náklady na autobusovú stanicu sa mesačne pohybujú okolo 35.000 až 40.000 eur a budeme ich vykrývať z príjmov od dopravcov," konštatoval šéf dopravného podniku Miroslav Snopko.



Podľa Michala Milatu, riaditeľa spoločnosti Primum, zmluva je obojstranne výhodná, cena sa nemenila. Hrozby uzatvorenia stanice od 1. februára boli údajne zle pochopené. Zdôraznil, že bez autobusového prevádzkovateľa by sa nezaobišli. Dopravný podnik mesta Banská Bystrica je pre nich skúsený a dobrý partner na ďalšie roky.



K uzavretiu dlhodobej nájomnej zmluvy o prevádzkovaní Terminal Shopping Centra došlo 30. januára v Brne.







Informácie o možnom uzatvorení autobusovej stanice sa objavili v piatok (26.1.) po tom, ako primátor konštatoval, že mesto po vzájomnej dohode s českým investorom, spoločnosťou Primum, ukončilo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, a teda neodkúpi dopravnú časť stanice. Tá po jeho vyhlásení oznámila, že "pokiaľ sa urýchlene nenájde iný prevádzkovateľ a Dopravný podnik Banská Bystrica nájomnú zmluvu, ktorá bola platná do konca januára tohto roka, nepredĺži, autobusová stanica bude od 1. februára uzavretá".





"Už od spustenia testovacej prevádzky stanice vlani v septembri sme intenzívne rokovali s investorom o podmienkach kúpnej zmluvy. Na našom minuloročnom stretnutí v Brne spoločnosť Primum odmietla akceptovať podmienku, na ktorej sme sa dohodli ešte v decembri 2015 pri podpisovaní zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Naša kľúčová podmienka spočívala v tom, že mesto ako budúci vlastník stanice bude mať v otázkach súvisiacich s vlastníctvom, prevádzkou a údržbou celého objektu rovnocenné postavenie s rovnakými rozhodovacími právami ako investor," priblížil Nosko.



Podľa neho zmenu dohodnutých podmienok argumentoval investor tvrdením, že ako majiteľ väčšej časti objektu chce byť v pozícii väčšinového vlastníka s rozhodujúcim postavením (dva hlasy investor, jeden mesto). V praxi by to znamenalo, že mesto by mohlo byť kedykoľvek prehlasované a na správu objektu by doplácalo oveľa viac peňazí. Mestský rozpočet by tak bol zaťažený na dlhé roky rôznymi opravami, s ktorými nemá stanica nič spoločné.



"Narábame s verejnými zdrojmi, pre mesto boli také podmienky neakceptovateľné. Keďže sme nedokázali uzatvoriť kúpnu zmluvu, v závere uplynulého roka prišiel od investora návrh, v ktorom deklaroval úmysel ponechať si celý objekt, vrátane AS, vo svojom vlastníctve. Zároveň, že prevádzkovanie AS zabezpečí na základe dlhodobej nájomnej zmluvy, ktorú uzatvorí priamo s budúcim prevádzkovateľom," vysvetlil vo štvrtok primátor v súvislosti s neodkúpením dopravnej časti AS.



"Mesto nebude nič doplácať a nebude sa navyšovať ani cena cestovného, ako to odznieva na sociálnych sieťach. Cenník cestovného pre verejnosť nemá nič spoločné s cenníkom poplatkov pre dopravcov," doplnil Snopko.



Podľa poslanca Národnej rady SR a mestského zastupiteľstva Martina Klusa (SaS), ktorý patril k hlasným kritikom vstupu mesta do autobusovej časti a s tým súvisiacej pôžičky 3,84 milióna eur, Banskobystričania majú dôvod na radosť.



"Od začiatku som tvrdil, že je to nezmysel. Dva roky som sa pýtal vedenia mesta zásadnú otázku: Postavil by investor autobusovú stanicu aj bez vstupu mesta? Neodpovedali. Dnes je zrejmé, že áno. Som rád, že prišlo na moje slová a nemusíme zadlžovať budúce generácie," poznamenal Klus. Tvrdí, že vedenie mesta by si malo z celej kauzy zobrať ponaučenie.