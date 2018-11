Časť Dedinskej ulice v Banskej Bystrici bude do piatku uzavretá

Dôvodom je odstránenie havarijného stavu, teda oprava povrchu miestnej komunikácie po poruche vodovodu. Doprava bude organizovaná prenosným dopravným značením.

Banská Bystrica 5. novembra (TASR) – Mesto Banská Bystrica v súčinnosti so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou od utorka (6.11.) od 8.30 do piatku (9.11.) do 16.00 h úplne uzavrie časť Dedinskej ulice v Banskej Bystrici.



Ako TASR v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová, uzávera ulice sa týka úseku od križovatky Ulice Zdenka Mikulu po križovatku Pod Banošom.



"Dôvodom je odstránenie havarijného stavu, teda oprava povrchu miestnej komunikácie po poruche vodovodu. Doprava bude organizovaná prenosným dopravným značením," konštatovala Mojžišová.