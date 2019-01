Detektor lži či simulátor letu, aj to prináša banskobystrická výstava

Záujemci sa budú môcť zoznámiť so sedemnástimi vynálezmi zo sveta techniky.

Banská Bystrica 30. januára (TASR) – Moderný svet techniky a vynálezy priblíži zábavná i poučná výstava Hravej techniky, ktorá bude mať premiéru v banskobystrickej Europe 2. februára a potrvá až do polovice mesiaca.



"Hravá technika prichádza k nám po prvýkrát a záujemcovia sa budú môcť zoznámiť so 17 jedinečnými vynálezmi, ktoré približujú svet techniky, rozširujú obzor a posúvajú vpred myslenie a detskú fantáziu," konštatovala Jana Seleštianska, marketing manager Europa SC.



Ako poznamenala, napriek tomu, že výstavný koncept je primárne určený pre deti a žiakov základných škôl, každý si medzi vynálezmi nájde to svoje.



"Chlapcov zaujme detektor lži alebo robot, ktorý bude počúvať ich príkazy. Na dievčatá zasa čaká 3D maľovanie či hudobný nástroj, ktorý vytvorí melódiu podľa pohybov tela. Výstava upúta pozornosť i dospelých. Simulátor letu vtáka alebo vznášanie sa vo vesmíre medzi planétami slnečnej sústavy si radi vyskúšajú všetci," dodala Seleštianska.