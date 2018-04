Hlavným kontrolórom B. Bystrice sa stal Šabo, jeho plat bude 2357 eur

Rozhodli o tom poslanci v tajnom hlasovaní až v druhom kole, do ktorého z desiatich kandidátov prvého kola postúpili dvaja s najvyšším počtom hlasov.

Banská Bystrica 24. apríla (TASR) – Novým hlavným kontrolórom mesta Banská Bystrica na najbližších šesť rokov sa v utorok na zasadnutí mestského parlamentu stal doterajší mestský poslanec, ekonóm Ján Šabo, člen poslaneckého klubu Smeru-SD, SNS. Rozhodli o tom poslanci v tajnom hlasovaní až v druhom kole, do ktorého z desiatich kandidátov prvého kola postúpili dvaja s najvyšším počtom hlasov.



Šabo, ktorý z 29 platných hlasov získal 16, do funkcie nastúpi 1. mája a poslanci mu v súlade so zákonom o obecnom zriadení zároveň určili pre rok 2018 základný plat vo výške 2357 eur.



Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za vlaňajší rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov ku koncu predchádzajúceho roka podľa údajov Štatistického úradu SR, čo je v prípade Banskej Bystrice (od 50.001 do 100.000 obyvateľov) 2,47. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve v roku 2017 dosiahla 954 eur.



Šabo vystrieda vo funkcii doterajšieho hlavného kontrolóra mesta pod Urpínom Ivana Petroviča.