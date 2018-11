Leteckí záchranári pomáhali vážne zranenému cyklistovi

Muž po páde a následnom náraze do stromu utrpel úraz chrbtice s podozrením na vnútorné poranenie orgánov.

Banská Bystrica 9. novembra (TASR) – Leteckých záchranárov z Banskej Bystrice privolali v piatok k vážnemu úrazu 41-ročného cyklistu v oblasti Riečanského sedla. Muž po páde a následnom náraze do stromu utrpel úraz chrbtice s podozrením na vnútorné poranenie orgánov. TASR o tom informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.



"Lekára do terénu vysadili z paluby vrtuľníka pomocou navijaka. Zranenému na mieste poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie a po evakuácii z terénu ho v stabilizovanom stave transportovali vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici," dodala Hopjaková.