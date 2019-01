Lyžiarov a turistov na Šachtičky odvezie aj v tomto roku skibus

Prvý víkendový skibus bude vyrážať o 8.30 h zo zastávky MHD na Námestí Slobody a zastaví sa aj na dolnej zastávke na Rudohorskej ulici, na sídlisku Sásová-Rudlová.

Banská Bystrica 10. januára (TASR) – Víkendový skibus z Banskej Bystrice do centra Šachtičky bude pre lyžiarov či turistov premávať aj v tomto roku. Prvá jazda je plánovaná 19. januára až do 24. februára. TASR o tom informoval banskobystrický mestský poslanec Martin Turčan, ktorý stál vlani pri zrode tejto myšlienky. Každá jazda bude spoplatnená symbolickým jedným eurom.



"Sme Európske mesto športu a máme jedinečné športové stredisko blízko nášho mesta. Už minulý rok sme testovali niekoľko víkendov skibus a malo to výbornú odozvu u obyvateľov. Tento rok začne premávať v spolupráci mesta Banská Bystrica, SAD Zvolen a oblastnej organizácie cestovného ruchu. Je to veľká pomoc pre tých, čo si netrúfajú odšoférovať auto do strediska a chcú lyžovať, bežkovať alebo si len zájsť na krátku turistiku či stráviť voľné chvíle s rodinou v krásnej prírode v okolí mesta," konštatoval Turčan.



Prvý víkendový skibus bude vyrážať o 8.30 h zo zastávky MHD na Námestí Slobody a zastaví sa aj na dolnej zastávke na Rudohorskej ulici, na sídlisku Sásová-Rudlová.