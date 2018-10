Banská Bystrica sa bude zaoberať vznikom cintorína pre zvieratá

Ako tvrdí banskobystrický viceprimátor Martin Turčan, kafiléria je veľmi nedôstojným riešením a zanecháva traumu v mnohých ľuďoch. Pochovávanie v lese či v záhrade je zasa nelegálne a neekologické.

Banská Bystrica 8. októbra (TASR) – V meste Banská Bystrica je v súčasnosti registrovaných takmer 7000 psov. V prípade ich úmrtia alebo úmrtia mačiek či iných domácich miláčikov telá zvierat putujú buď do kafilérie, alebo častejšou praxou je ich pochovávanie v lese, prípadne v záhradách.



Ako tvrdí banskobystrický viceprimátor Martin Turčan, "kafiléria" je veľmi nedôstojným riešením a zanecháva traumu v mnohých ľuďoch. Pochovávanie v lese či v záhrade je zasa nelegálne a neekologické.



"Veľmi žiadanou a verejnosťou vítanou možnosťou by bola možnosť kremácie zvieratka. Na Slovensku však nie je veľa miest, ktoré túto možnosť dôstojne sa rozlúčiť so svojím domácim miláčikom obyvateľom ponúkajú," konštatoval Turčan a nevylúčil, že po stretnutí iniciátorov návrhu zriadiť zvieracie krematórium a cintorín v meste pod Urpínom s vedením magistrátu by Banská Bystrica mohla ísť v tomto smere príkladom.



"Oslovili sme pána primátora s myšlienkou, aby sa mesto zaoberalo vybudovaním zvieracieho krematória a aby ho aj prevádzkovalo. Sú, samozrejme, možnosti, ktoré ponúkajú i súkromné spoločnosti, ale, bohužiaľ, z praxe často vieme, že sa také krematórium následne využíva v rozpore so stanovenými podmienkami. Je to citlivá téma a nesmie sa to dotknúť obyvateľov mesta. Som presvedčená, že ak by sa prevádzkovania ujalo mesto, bola by to garancia dodržiavania prísnych legislatívnych podmienok a taktiež toho, že by v tejto prevádzke neskončili napríklad úžitkové zvieratá, ale iba naši malí domáci miláčikovia," priblížila po nedávnom stretnutí iniciátorka návrhu Lucia Fabriciusová.



V súčasnosti sú rôzne možnosti, ako sa dá kremácia zariadiť. Na trhu sú tiež mobilné zariadenia, ktoré prídu ku konkrétnemu veterinárovi po uhynuté zvieratá a odvezú ich na miesto mimo mesta, kde vykonajú povolenú kremáciu.



"Požiadali sme vedenie mesta, aby v budúcnosti pamätalo i na možnosť zriadenia zvieracieho cintorína. Dnes je to už vo svete bežná vec. Ľudia svojich domácich miláčikov skutočne považujú za členov rodiny a veľmi bolestivo vnímajú ich odchod. Mnohí majitelia by takú možnosť uvítali," doplnila ďalšia z iniciátoriek Andrea Maková.



Ako Turčan dodal, mesto sa bude touto témou zaoberať, preverí podmienky a možnosti prevádzky.



"Máme možnosti regulácie, dokážeme túto službu ponúknuť za zvýhodnených podmienok napríklad tým, ktorí majú registrovaných psíkov a platia za nich daň. Sú rôzne nástroje, ako službu ponúknuť obyvateľom krajského mesta," pripomenul viceprimátor.