Na Okresný súd sa vrátila kauza Kubašiaka, Igor Š. je na úteku

Banská Bystrica 10. mája (TASR) – Kauza brutálnej vraždy Jána Kubašiaka z Polomky z roku 2006 sa opäť vrátila na Okresný súd (OS) v Banskej Bystrici. Vo štvrtok otvoril hlavné pojednávanie voči breznianskemu podnikateľovi Igorovi Š., ktorý bol právoplatným rozsudkom krajského súdu odsúdený ešte v októbri 2015. Súd ho uznal za vinného zo zločinov lúpeže, ktorú si mal objednať, a vydierania rodiny Kubašiakovcov na osem rokov väzenia a peňažný trest vo výške 35.000 eur. Odsúdený podal dovolanie na Najvyšší súd (NS) SR a senát pod vedením Štefana Harabina vrátil kauzu späť okresnému súdu na nové rozhodnutie.



Obžalovaný Igor Š., ktorý vždy tvrdil, že je nevinný, na súd vo štvrtok neprišiel, je na úteku a je na neho znova vydaný európsky zatýkací rozkaz. Koná sa voči nemu ako ušlému. Ako však poznamenal predseda senátu banskobystrického okresného súdu, rozhodnutie NS SR si osobne prevzal.



Podľa obhajcu Igora Š. Ondreja Zachara jeho klient si zásielku prevzal vlani v decembri, v čase, keď po rozhodnutí NS SR bol na neho zrušený európsky zatýkací rozkaz. Ten v roku 2016 vydali preto, že vtedy právoplatne odsúdený Igor Š. v roku 2015 nenastúpil do väzenia. Po desiatich dňoch od zrušenia rozkazu ho však 21. decembra 2017 vydali znova.



"Dôvodom je, že môj klient sa má vyhýbať trestnému stíhaniu. Ja tomu dôvodu celkom nerozumiem, nemyslím si, že môj klient sa vyhýba," reagoval pre TASR Zachar. Tvrdí, že nevie, kde je Igor Š.



Na štvrtkovom pojednávaní vypovedal svedok Juraj R., jeden z trojice policajného gangu, u ktorej si mal Igor Š. objednať lúpež obchodných dokumentov. Svoj trest si už odsedel.



Potvrdil, že on obžalovaného nepoznal, na túto "prácu" ho najal ďalší kumpán. Mali zobrať iba nejaké doklady o podnikaní. O objednávateľovi vie iba to, že to mal byť "človek, ktorý pracuje s drevom". Na veľa okolností prepadu si už nespomínal. S ľútosťou dodal, že ho to prenasleduje každý deň aj dnes.



Lúpež sa však zvrhla na popravu, za ktorú sedí banskobystrický expolicajt Róbert Petluš. Súd ho v roku 2008 uznal za vinného z vykonania úkladnej vraždy Kubašiaka a odsúdil na 25 rokov väzenia.



Práve on usvedčoval Igora Š. z objednávky lúpeže, ale až po ôsmich rokoch od vraždy. Zásadne zmenil výpoveď a ak predtým tvrdil, že Igora Š. nepozná a nikdy sa nestretli, po rokoch už uviedol, že ho pozná a prostredníctvom sprostredkovateľa si u neho objednal lúpež obchodných dokumentov z domu Kubašiakovcov. Súd proces odročil a 21. júna má prísť vypovedať Petluš a ďalší jeho komplic.



"Ja si myslím, že spravodlivosť ho určite skôr či neskôr dobehne," dodala na adresu obžalovaného Mária Sihelská, vdova po zavraždenom Kubašiakovi.