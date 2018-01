Na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici je mestský biatlon

Na štart sa postaví takmer 120 mladých talentov z 18 športových klubov, medzi ktorými nebudú chýbať ani pretekári z Českej republiky.

Banská Bystrica 27. januára (TASR) - Banskobystrický areál zimných športov bude v dňoch 27. a 28. januára dejiskom mestského biatlonu. Na štart sa postaví takmer 120 mladých talentov z 18 športových klubov, medzi ktorými nebudú chýbať ani pretekári z Českej republiky. Druhé kolo banskobystrického mestského biatlonu je zaradené do seriálu slovenského Viessmann pohára v zimnom biatlone v žiackych kategóriách.



„Dobré referencie z minulého roka neostali bez odozvy. Na štarte privítame už aj zahraničných pretekárov. Spoločne uvidíme pravé športové zápolenia a nefalšovanú radosť, akú dokážu prejaviť iba deti,“ uviedol pre TASR PR manažér pretekov Milan Bagačka zo Slovenského zväzu biatlonu.



V sobotu sa začali súťaže predpoludňajším nástrelom. Štart samotných rýchlostných pretekov bol naplánovaný na 12.00 h. Predpokladaný koniec sobotňajšieho zápolenia je o 14. hodine.



V nedeľu (28.1.) súťaž pokračuje skúšobným nástrelom o 10.00 h so začiatkom pretekov o 11.00 h. Organizátori vyhlásia výsledky v nedeľu, približne pol hodinu po dobehnutí posledného pretekára. Podujatie by sa malo skončiť do 13.00 h.



„Som rád, že areál zimných športov sa na plážovom kúpalisku udomácnil a teší sa veľkej obľube nielen medzi Banskobystričanmi, ale aj návštevníkmi z okolitých miest. Je to dôkaz toho, že priniesť bežkovanie či biatlon do centra mesta bola dobrá voľba,“ uviedol pri tejto príležitosti primátor Ján Nosko.



V čase pretekov bude bežkársky okruh pre športujúcu verejnosť uzavretý.