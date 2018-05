B. Bystrica na sídlisku Radvaň jednu škôlku buduje, druhú obnovuje

Nová materská škola bude bezbariérová.

Banská Bystrica 17. mája (TASR) – Stavebné práce na novej materskej škole (MŠ), ktorá vznikne v priestoroch Základnej školy (ZŠ) Radvanská 1 v Banskej Bystrici, sú v plnom prúde. Zatiaľ čo stavbári budujú tri priestranné triedy pre 66 detí, rodičia majú stále možnosť do nej zapísať svoje dieťa. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Projekt je zameraný na rozširovanie kapacít a financovaný vďaka získaným nenávratným finančným prostriedkom z Integrovaného regionálneho operačného programu. Po verejnom obstarávaní sa suma projektu pohybuje vo výške približne 520.000 eur. Podmienkou riadiaceho orgánu, rezortu pôdohospodárstva je, že do novej MŠ môžu byť od 1. septembra 2018 prijaté deti, ktoré ešte nenavštevovali žiadnu MŠ v Banskej Bystrici. V prípade voľných kapacít prijmeme i deti od dvoch rokov veku," vysvetlila Marhefková. Zatiaľ je prihlásených 30 škôlkarov.



"Som rád, že po vybudovaní škôlky v priestoroch ZŠ Bakossova pokračujeme s realizáciou podobného projektu v ZŠ Radvanská 1. V týchto dňoch sa na prízemí školy budujú tri triedy s kapacitou po 22 detí. Podľa informácií od stavebníka zatiaľ nevznikli nepredvídané stavebné práce a všetko ide podľa harmonogramu. Nebudú chýbať šatne, umyvárne, spálne, technické miestnosti pre zamestnancov či jedáleň. Súčasťou projektu je i vybudovanie detského ihriska s pieskoviskom. Celá MŠ bude bezbariérová," konštatoval primátor Ján Nosko.



Podľa neho výhodou je aj to, že predškoláci budú môcť po absolvovaní MŠ plynule pokračovať v plnení školskej dochádzky v tejto ZŠ.



Jedným z ďalších projektov financovaných z eurofondov v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia, je tiež obnova MŠ Radvanská 28.



"Stavebné práce sme začali realizovať už vlani v októbri a dnes výrazne napredujú. Sú zamerané na obnovu budovy, výsledkom ktorej bude zníženie spotreby energie pri jej prevádzke na úroveň ultra nízkoenergetických budov. Keďže ide o viac ako 30-ročnú škôlku, viackrát bolo potrebné riešiť vzniknuté nepredvídané stavebné práce. Vďaka odborníkom v projektovom tíme sa problémy riešia priebežne a neovplyvňujú priebeh prác," doplnil prednosta banskobystrického magistrátu Martin Adamec.