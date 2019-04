Na Tradičnej chuti jari ponúka výrobky 95 farmárov a remeselníkov

Organizátori v spolupráci s OZ Tradičná chuť regiónov predstavujú aj výrobcov starých, pomaly už zabudnutých jedál. Aktuálne sú to napríklad polhorské tľapkance.

Banská Bystrica 13. apríla (TASR) - Predajcovia tradičných miestnych jedál a farmárskych a potravinárskych výrobkov, ako aj remeselníci z Banskobystrického kraja v sobotu ponúkali svoj sortiment v areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) Pod Bánošom v Banskej Bystrici.



Ich počet stúpol medziročne o 20 na 95. Podujatie Tradičná chuť jari - Otváranie Bánoša dáva už niekoľko rokov príležitosť malým domácim výrobcom tradičných výrobkov a tiež záujemcom o takýto druh tovaru.



"Je tu asi 45 remeselníkov, 20 farmárov, 20 výrobcov tradičných jedál a tiež niekoľko ďalších predajcov," povedal pre TASR predseda občianskeho združenia (OZ) Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja Peter Rusnák.



Cieľom podujatia je podľa neho prezentovať regionálne farmárske a domáce výrobky obyvateľom krajského mesta. "Postupne by sme toto podujatie chceli pretransformovať na trh regionálnych produktov," pripomenul.



Organizátori v spolupráci s OZ Tradičná chuť regiónov predstavujú aj výrobcov starých, pomaly už zabudnutých jedál. Aktuálne sú to napríklad polhorské tľapkance.



Podľa Rusnáka okolo 3000 až 4000 návštevníkov má možnosť oceniť predovšetkým kvalitné domáce a tradičné produkty z regiónov Horehronie, Gemer, Novohrad, Podpoľanie, Hont a Tekov. Ide hlavne o syry a mliečne výrobky, gazdovské mäsové špeciality, jahňacinu, hydinu, včelárske či bylinné produkty, ovocie, zeleninu či vína. Pripravené sú aj sprievodné akcie pre záhradkárov, chovateľov domácich zvierat, včelárov, gazdinky a deti.



Organizátormi Otvárania Bánoša sú Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci so SOŠ pod Bánošom, OZ Tradičná chuť regiónov, Banskobystrickým samosprávnym krajom a mestom Banská Bystrica.