V Banskobystrickom kraji rastie počet chrípkových ochorení

Banská Bystrica 23. septembra (TASR) - Epidemiológovia zaznamenali v Banskobystrickom kraji v uplynulom týždni pomerne výrazný vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO), čo podľa nich súvisí s nastupujúcou chrípkovou sezónou.



Podľa analýz hlásení lekárov konštatovali, že výskyt ARO v tomto regióne stúpol v porovnaní s uplynulým týždňom o 55 percent a výskyt CHPO sa zdvojnásobil. "Napriek tomuto vzostupu možno situáciu považovať za primeranú ročnému obdobiu, ako aj dlhoročnému priemeru," informovala Mária Tolnayová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.



Na ARO je v súčasnosti v kraji chorých 3750 ľudí. Predstavuje to prepočítanú chorobnosť 1283 na 100.000 osôb. Počet chorých na chrípku je aktuálne 267, čo je chorobnosť 92 osôb na 100.000 obyvateľov.



Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení, je najvyšší počet pacientov v okrese Veľký Krtíš, nasleduje okres Poltár a Lučenec. Chorí sú predovšetkým žiaci základných škôl, najmenšie deti do piatich rokov a občania v produktívnom veku.



V súvislosti s vývojom chorobnosti odborníci upozorňujú, že je potrebné vo zvýšenej miere sa venovať preventívnym opatreniam. Rovnako v školách ako domácnostiach je potrebné venovať vyššiu pozornosť nielen hygiene prostredia, ale hlavne osobnej hygiene.



"Časté a dôkladné umývanie rúk, časté vetranie domácností a učební, čistota v kúpeľniach, toaletách - to by malo byť v chrípkovom období samozrejmosťou. Navyše je potrebné vo zvýšenej miere konzumovať čerstvú zeleninu a ovocie, predovšetkým jablká, ktoré majú dostatok vitamínu C," dodala Tolnayová.