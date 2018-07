B. Bystrica: Nová cesta na Pršianskej terase má byť realitou o pár dní

Celková hodnota stavebných prác sa pohybuje vo výške okolo 72.000 eur bez DPH.

Banská Bystrica 24. júla (TASR) – Obyvatelia Pršianskej terasy v Banskej Bystrici dlhé roky upozorňovali na zanedbaný stav cesty a vjazdov na jednotlivé ulice, ktoré boli znehodnotené najmä výstavbou rodinných domov. Vedenie mestskej obchodnej spoločnosti MBB ich požiadavkám vyhovelo a koncom júla by už opravená cesta mala byť realitou. Zároveň sa pracuje i na vybudovaní štyroch nových vjazdov na Bronzovú, Opálovú a Zafírovú ulicu ako aj úprave dvoch vjazdov na Jaspisovú ulicu.



"Zhotoviteľ pracuje na obnove 360 metrov komunikácií. Starý povrch betónovej komunikácie bol odfrézovaný, následne sa výškovo upravili uličné vpuste, kanalizačné šachty a nasleduje nová vrstva asfaltu. Stavebné práce by mali byť ukončené posledný júlový týždeň," informoval riaditeľ MBB Dušan Argaláš.



Celková hodnota stavebných prác sa pohybuje vo výške okolo 72.000 eur bez DPH.



Mesto v spolupráci so svojou 100-percentnou dcérskou spoločnosťou MBB zároveň intenzívne pracuje na príprave podkladov k spracovaniu projektovej dokumentácie vybudovania nového chodníka s osvetlením na Medenej ulici.