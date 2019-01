Radu pre tretí sektor v Banskej Bystrici čakajú nové voľby

Funkčné obdobie súčasnej Rady pre mimovládne neziskové organizácie sa totiž končí.

Banská Bystrica 21. januára (TASR) – Funkčné obdobie súčasnej Rady pre mimovládne neziskové organizácie v Banskej Bystrici sa končí, a už 23. januára o 16.30 h sa v priestoroch historickej radnice budú konať nové voľby na obdobie rokov 2019 až 2022, na fóre týchto organizácií. TASR o tom informovala členka rady Eva Ščepková s tým, že nominácie, ako i voľba nových členov rady sa uskutočnia priamo na mieste, teda počas trvania stretnutia. Každý, kto chce pomôcť formovať tretí sektor v meste a rozhodnúť o novej rade, by mal prísť.



"Každý rok sa pravidelne uskutočňuje fórum pre mimovládne organizácie. Tohtoročné bude dôležité, pretože hlavným bodom programu je voľba nových členov Rady primátora mesta Banská Bystrica pre mimovládne neziskové organizácie na nasledujúce funkčné obdobie," zdôraznila Mária Murray Svidroňová, predsedníčka súčasnej rady.



Na stretnutí si zástupcovia tretieho sektora zvolia ľudí do oblastí, ako kultúra a umenie, rekreácia a šport, zdravotníctvo a sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a iné cieľové skupiny, práca s rómskou komunitou, zlepšovanie životného prostredia a kvality života, komunitný rozvoj, obhajoba záujmov detí, mládeže, rodiny či výskum, podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva.



"Banská Bystrica sa ako jedno z mála miest môže chváliť tým, že medzi poradnými orgánmi primátora sa nachádza i Rada pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá zastupuje záujmy mimovládnych organizácií, háji tretí sektor a občiansku spoločnosť v meste. Úlohou je pomáhať a vytvárať vhodné podmienky pre fungovanie organizácií z tohto sektora, zvyšovať o ňom povedomie a pomáhať pri jeho propagácii," dodala Ščepková.