Poslanca I. Kašpera má neznámy hacker vydierať a vyhrážať sa mu

Podľa mestského poslanca v Banskej Bystrici je ukradnutie jeho účtov zrejme politicky motivované. Hacker za ich vrátenie požaduje 2500 eur v alternatívnych menách.

Banská Bystrica 25. mája (TASR) – Nezávislý krajský a mestský poslanec v Banskej Bystrici Igor Kašper podal vo štvrtok (24.5.) na polícii trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre možné spáchanie trestného činu vydierania. Ako vysvetlil, pred krátkym časom sa mu ozval neznámy hacker, ktorý sa mu nabúral do viacerých jeho emailových účtov a ďalších, ako napríklad na facebooku. Teraz ho cez ne vydiera a vyhráža sa mu.



Podľa Kašpera ukradnutie účtov je zrejme politicky motivované. Hacker za ich vrátenie požaduje 2500 eur v alternatívnych menách.



"Nevedel som sa dostať do gmailového účtu a čo sa deje som pochopil, keď mojej manželke prišiel email, že on má moje účty pod kontrolou. Pod mojím menom píše maily. Je to nepríjemné, nikto by sa necítil dobre, keby sa celá komunikácia, či už súkromná s rodinou alebo pracovná a politická za niekoľko rokov, dostala do cudzích rúk a na verejnosť. Ukradol mi prakticky identitu," konštatoval pre TASR Kašper.



Keďže v posledných dňoch sa útok neznámeho vystupňoval, poslanec sa rozhodol podať trestné oznámenie. Polícii poskytol všetky potrebné dôkazy.



"Verejnosť sa z mojej súkromnej komunikácie však nič prevratné nedozvie. Nemám sa čím tajiť, nemám sa čoho báť, vediem bezúhonný život. Nikto ma tým nezastraší, ale je to nepríjemné, pre mňa, moju rodinu a ľudí, s ktorými som spolupracoval. Sú tam ich osobné údaje," zdôraznil Kašper a vyzval ľudí, aby si dávali pozor a mali kvalitnú ochranu účtov proti takým "eštébackym" metódam.



Na otázku, či má podozrenie, o koho by mohlo ísť, reagoval: "Môžem sa len domnievať".



Kašper sa v posledných dňoch spomína ako kandidát na primátora Banskej Bystrice v tohtoročných komunálnych voľbách. V televíznej relácii o ňom verejne hovoril i predseda SaS Richard Sulík.



"Rokovania so stranami nie sú ukončené, stále prebieha komunikácia. Nie je to ešte definitívne," dodal poslanec.