V. Dubačová sa vzdáva mandátu banskobystrickej poslankyne

Hoci tento krok zvažovala už vlani po voľbách do vyšších územných celkov (VÚC), predčasným odstúpením by posilnila väčšinový poslanecký klub Smer-SD, SNS v mestskom parlamente.

Banská Bystrica 17. mája (TASR) – Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Viera Dubačová (nezaradená) sa vzdáva mandátu poslankyne Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Banskej Bystrici. Ako vo štvrtok informovala TASR, chce viac času venovať svojim aktivitám pre podporu Banskobystrického samosprávneho kraja, keďže je i krajskou poslankyňou, a tiež budovaniu mimoparlamentnej strany SPOLU – občianska demokracia.



Hoci tento krok zvažovala už vlani po voľbách do vyšších územných celkov (VÚC), predčasným odstúpením by posilnila väčšinový poslanecký klub Smer-SD, SNS v mestskom parlamente. "Povedala som si, že sa určite zachovám zodpovedne a nemôžem sklamať ani dôveru voličov, ktorí mi ju vyjadrili pred štyrmi rokmi v komunálnych voľbách. Na jednej strane som sa ešte snažila dokončiť rozpracované témy, a zároveň by bolo nezodpovedné odstúpiť hneď po voľbách do VÚC a uvoľniť tak v mestskom zastupiteľstve miesto kandidátovi strany Smer-SD," zdôvodnila Dubačová s tým, že tento dôvod už pominul.



Poradie náhradníkov sa zmenilo zvolením poslanca z tohto klubu Jána Šaba za hlavného kontrolóra mesta. Do funkcie nastúpil 1. mája.



"Chcem začať venovať ešte viac času budovaniu strany SPOLU – občianska demokracia a podľa možností i podpore nášho kraja na všetkých úrovniach, preto som sa rozhodla vzdať sa funkcie už teraz. Zodpovedne a s dôverou môžem odovzdať svoje kreslo ďalej Martinovi Úradníčkovi, ktorý bol vo voľbách kandidátom hlásiacim sa k Banskobystrickej alternatíve (BBA). Veľmi dobre pozná problémy nášho volebného obvodu, záleží mu na našom meste a počas svojej kariéry urobil veľa pre propagáciu nášho mesta doma i v zahraničí. Som presvedčená, že bude mimoriadne platným poslancom a verím, že nielen do konca aktuálneho funkčného obdobia," zdôraznila Dubačová.



V banskobystrickej komunálnej politike pôsobila tretie volebné obdobie a spolupracovala s nezávislými poslancami združenými v klube BBA, ktorí sa dlhodobo snažili o presadzovanie transparentných pravidiel fungovania samosprávy a čo najväčšieho zaangažovania verejnosti do rozhodovania o meste.



Dubačová vylúčila, že by sa v tohtoročných komunálnych voľbách znova uchádzala o poslanecký mandát.