Pracovná skupina hľadá konsenzus vo financovaní ZŠ v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 17. mája (TASR) – Napriek tomu, že mesto Banská Bystrica rozdeľovaním finančných prostriedkov medzi štátne, súkromné a cirkevné základné školy zákon dodržuje, viacerí zriaďovatelia súkromných zariadení a rodičia detí sa každoročne búria. Nesúhlasia s rozdielnou výškou príspevku na jedného žiaka a žiadajú vyrovnané financovanie. Táto téma vyústila v marci až do petície za spravodlivé financovanie škôl a školských zariadení na území mesta. Odpoveďou na ňu bolo vytvorenie pracovnej skupiny na pôde banskobystrického magistrátu.



Ako TASR informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, v stredu (16.5.) sa po prvý raz stretli členovia pracovnej skupiny, ktorej cieľom je hľadať systematické riešenie priebežne, nielen v závere každého roka pri kreovaní všeobecne záväzného nariadenia. Ďalšie stretnutie je naplánované v júli.



"V našom záujme je problém rozdeľovania verejných financií medzi štátne, súkromné a cirkevné školy vyriešiť. Myslím si, že pokiaľ bude medzi nami dôvera a budeme k sebe otvorení, tak si problematiku môžeme detailne rozobrať a nájsť riešenie. Bol by som rád, keby sme nastolili vecnú diskusiu. Som presvedčený, že stretnutie je začiatkom ďalších diskusií, v rámci ktorých budeme hľadať spoločný konsenzus s cieľom prerozdeliť verejné zdroje čo najefektívnejšie a spravodlivo. Verím, že do konca školského roka nájdeme riešenie a túto tému uzavrieme," konštatoval primátor Ján Nosko.



"Aby sme sa čo najlepšie priblížili k riešeniu a požiadavkám súkromných zriaďovateľov, potrebujeme vedieť detailné čísla súvisiace s ich príjmami a výdavkami. Ak poznáme podrobný prehľad fungovania mestskej školy, tie isté informácie musíme mať aj o druhej strane. Ak nimi budeme disponovať, spoločne sa pokúsime vytvoriť nový vzorec, ktorým financovanie nastavíme," doplnil prednosta mestského úradu Martin Adamec.