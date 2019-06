Rekordný obrazec z 5013 kresieb pripomenul deti v detských domovoch

Megavýstavu detských diel pod holým nebom zorganizovala spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar s podporou mesta Banská Bystrica.

Banská Bystrica 27. júna (TASR) – Banskobystrickí školáci a škôlkari sa dnes na trávniku v parku pod Pamätníkom SNP postarali o slovenský rekord, ktorý je zaknihovaný v Knihe slovenských rekordov.



Vytvorili obrazec zo svojich 5013 kresieb, ktorý zobrazoval práve toto číslo, a teda vyjadruje počet detí žijúcich v súčasnosti v detských domovoch na Slovensku. Deti zo základných, materských a umeleckých škôl kreslili a maľovali obrázky pre svojich rovesníkov už vyše mesiaca.



"Číslo 5013 je počet detí v detských domovoch, ktoré sa tam nachádzali ku koncu mája tohto roku. Chceli sme upútať pozornosť verejnosti na fakt, že pre tieto deti je najlepšie dostať sa do pestúnskej starostlivosti, do profirodín alebo do adopcie."







"Je to pre ne lepšie. V detských domovoch sú zabezpečené materiálne, no nie po citovej stránke. Bolo by lepšie pre ich budúcnosť, keby videli a vnímali, ako rodina funguje, a mali vlastné vzory vo svojom živote," zdôraznila myšlienku štvrtkovej akcie pre TASR Karin Schindlerová z mimovládnej organizácie Úsmev ako dar, Banská Bystrica.



