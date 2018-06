Stredoslovenská galéria prichádza s novou výstavou Hejtslováci

Šáteková vo svojej tvorbe reaguje a poukazuje na rôzne problémy, no nemoralizuje a nesúdi, ale komentuje s nadhľadom, humorom a iróniou.

Banská Bystrica 21. júna (TASR) – Lajk, hejt, hoax, fake news, trolling, kyberšikana – to sú pomerne mladé výrazy, ktoré doposiaľ neboli v slovenskom jazyku kodifikované, no ľudia sa s nimi denne stretávajú. Hejtovanie sa pre mnohých stáva novým národným športom a možnosťou neobmedzenej sebarealizácie.

Týmito slovami uvádza Stredoslovenská galéria (SSG) v Banskej Bystrici novú výstavu autorky Ivany Šátekovej Hejtslováci. Jej vernisáž sa uskutoční v Bethlenovom dome 26. júna o 17.00 h a potrvá do konca septembra.



"Anonymita internetu poskytuje komfortný priestor na vyjadrenia názorov založených na vulgarizmoch, vyhrážkach a nenávisti. V komentároch pod príspevkami spoločensky angažovaných osôb na sociálnych sieťach sa naplno prejavujú slovenské "tradičné hodnoty" ako xenofóbia, homofóbia, mizogýnia, šovinizmus, rasizmus či antisemitizmus. Nie je tu miesto ani čas na slušnú diskusiu. Konšpiráciami kŕmené emócie vyhrávajú nad racionálnymi argumentmi," priblížila pre TASR najnovšiu výstavu Zuzana Medzihorská zo SSG.



Podľa nej Šáteková vo svojej tvorbe reaguje a poukazuje na rôzne problémy, no nemoralizuje a nesúdi, ale komentuje s nadhľadom, humorom a iróniou.