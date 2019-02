Študenti v súťaži Pre vodu opäť pomôžu pri hospodárení s vodou

Organizuje ju banskobystrická Nadácia Ekopolis.

Banská Bystrica 18. februára (TASR) – Študenti a mladí opäť pomôžu s efektívnymi riešeniami pri hospodárení s vodou. Už pred mesiacom odštartoval štvrtý ročník súťaže Pre vodu, ktorá prepája nadaných mladých ľudí s tými, čo hľadajú riešenia konkrétnych problémov s vodou. Organizuje ju banskobystrická Nadácia Ekopolis. TASR o tom informovala Martina Ragalová z nadácie.



"Samosprávy a firmy nominovali do súťaže päť zaujímavých zadaní, z nich si mladí ľudia vyberú projekty, na ktorých budú do 30. septembra pracovať a súťažiť o finančnú odmenu. Nad akciou prebral záštitu minister životného prostredia László Sólymos," uviedla Ragalová.



V kategórii študentských tímov budú vytvorené tri na riešenie niektorej z nominovaných situácií. V druhej, otvorenej kategórii, si súťažiaci do 30 rokov budú môcť vybrať konkrétne zadanie zo zoznamu, kde ich je päť, alebo môžu spracovať vlastný, inovatívny návrh hospodárenia s vodou. Práce študentov môžu byť zároveň semestrálnou či diplomovou prácou.



"V tomto ročníku súťaže Pre vodu sa väčšina nominovaných situácií týka zadržania a využitia zrážkovej vody. Zdá sa, že i u nás silne rezonuje potreba adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy," konštatovala Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis.



"Školy, samosprávy a firmy vidia, že efektívne nakladanie so zrážkovou vodou je jedným z opatrení, ktorým môžu predchádzať riziku sucha i povodní," dodala.



Základná škola v Lučenci chce získať nápady, ako vylepšiť vybudované jazierko na zrážkovú vodu. Banskobystrický pivovar zasa hľadá riešenie efektívneho nakladania so zrážkovou vodou v areáli starom viac než 40 rokov. Ďalšia škola v Poprade chce vo svojom okolí zachytávať a využívať dažďovú vodu, lebo väčšina z nej odteká bez úžitku. Samospráva Nových Zámkov chce realizovať adaptačné opatrenia na Majzonovom námestí. V Revúcej sa zasa rozhodli revitalizovať studničku a okolie neďaleko základnej školy. Časom sa prameň zaniesol a voda z neho sa nedá piť.



"V súťaži sú opäť veľmi inšpiratívne zadania a verím, že talentovaní mladí ľudia i tentokrát prídu s originálnymi riešeniami," reagovala Martina Šilhánová, manažérka spoločnosti Nestlé, ktorá je partnerom projektu.