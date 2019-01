V Thurzovom dome v Banskej Bystrici predstavia knihu o Š. Moyzesovi

Ako TASR v piatok informovala M. Saktorová zo SSM, kniha "Štefan Moyzes – za života a v historickej pamäti" je zborníkom z konferencie, ktorú pri príležitosti 220. výročia narodenia usporiadalo SSM.

Banská Bystrica 25. januára (TASR) – Slávnostné predstavenie publikácie o výnimočnej osobnosti mesta pod Urpínom Štefanovi Moyzesovi, neúnavnom obhajcovi slovenského národa, sa uskutoční 31. januára o 17.00 h v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici.



Ako TASR v piatok informovala Martina Saktorová zo SSM, kniha "Štefan Moyzes – za života a v historickej pamäti" je zborníkom z konferencie, ktorú pri príležitosti 220. výročia narodenia Moyzesa usporiadalo SSM v roku 2017.



"Vďaka neoceniteľnej spolupráci s Banskobystrickou diecézou, Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela a Spolkom banskobystrických historikov Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied sa podarilo zorganizovať úspešnú medzinárodnú vedeckú konferenciu. Jej cieľom bolo vykresliť autentický portrét človeka, ktorý svojimi vedomosťami, skúsenosťou a rozhľadom vo veľkej miere prispel k rozvoju slovenského národa a jeho povedomia," priblížila Saktorová.



"To, čo zdobilo solúnskych bratov pred tisíc rokmi – láska k Bohu a blížnemu, prejavujúca sa v hlbokej viere, vysokej kultúre a pravej vzdelanosti – to zdobilo biskupa Moyzesa po celý jeho život až do smrti. Preto nielen cirkev a jej veriaci, ale aj iní slovenskí vzdelanci a kultúrni pracovníci v ňom vidia svoj vzor a nasledovaniahodný príklad," doplnil banskobystrický biskup Marián Chovanec.



Moyzes bol nositeľom cyrilo-metodskej tradície, ktorý spojil vieru s kultúrou a umením. Práve Banská Bystrica sa stala miestom, kde s pomocou rovnako zanietených spolupracovníkov zrealizoval viaceré svoje zámery, čo sa odzrkadlilo na budovaní Banskobystrickej diecézy, na založení Matice slovenskej, ale i na formovaní slovenského národného života.