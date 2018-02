Vojenskí policajti sa vrátili z historicky prvej námornej misie

Desiatim vojenským policajtom poďakoval štátny tajomník ministerstva obrany Marián Saloň, ktorý vyzdvihol ich vysokú profesionalitu a hrdosť, s ktorou plnili úlohy na mori.

Banská Bystrica 9. februára (TASR) – Príslušníkov Vojenskej polície, ktorí sa vrátili pre Slovensko z historicky prvej námornej misie v rámci operácie EUNAVFOR MED Sophia v Stredozemnom mori, privítali v piatok so všetkými poctami v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici.



Desiatim vojenským policajtom poďakoval štátny tajomník ministerstva obrany Marián Saloň, ktorý vyzdvihol ich vysokú profesionalitu a hrdosť, s ktorou plnili úlohy na mori. Svedčia o tom pozitívne ohlasy predstaviteľov pri EÚ, ako aj Nemecka. V súčasnosti tam šesť mesiacov pôsobí druhá rotácia, ktorú vyprevadili vlani v decembri.



Základnými úlohami operácie Sophia je zabrániť nelegálnej migrácii a pašovaniu osôb z afrických štátov do Európy, zabezpečiť dodržiavanie embarga pašovania zbraní do Líbye a podieľať sa na záchranárskych a vyslobodzovacích prácach. Slovenská republika deklarovala zámer pôsobiť v tzv. boarding teame na lodi pod nemeckým velením ešte počas neformálneho stretnutia ministrov obrany EÚ v Bratislave, v čase slovenského predsedníctva v Rade EÚ.



"Historicky po prvý raz sme vyslali našich vojakov na námornú misiu, napriek tomu, že my námorné sily v rámci našich ozbrojených síl nemáme vybudované. V tom je výnimočná. Osobne som sa zúčastnil výcviku profesionálnych vojakov v Nemecku, kde som sa stretol s najvyššími predstaviteľmi námorných síl. Príprava bola náročná, trénovali zložité situácie - poškodenie lode, vypuknutý požiar na lodi alebo zlaňovanie nad voľnou vodnou plochou. Už vtedy predstavitelia pozitívne hodnotili kvalitnú prípravu slovenských vojakov," konštatoval Saloň.



Podľa riaditeľa Vojenskej polície Michala Migáta jeho tím mal okolo 18 priamych zásahov na mori a kapitán lode si ich prácu pochvaľoval.



Ako veliteľ jednotky Ladislav Kováč priblížil, prevažne išlo o operácie typu získavania ďalších údajov, ktoré by viedli k rozkladaniu sietí a tiež o záchranu ľudských životov, ktoré sa ocitli v tiesni. Ich veľkým nepriateľom bola morská choroba.



"Nedá sa na to zvyknúť. Buď to organizmus prijme alebo nie. Sem-tam lieky pomohli. Je to teritórium úplne nové, nezvyklé pre nás, teda na suchozemský štát. Sme radi, že sme sa späť vrátili živí a zdraví," dodal Kováč.