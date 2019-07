Výstavba protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice obmedzí občanov

Najbližšia etapa sa bude realizovať na pravostrannej a ľavostrannej ochrannej hrádzi toku Hron, v úseku od mosta Mičinská po lávku pre peších v časti Majer.

Banská Bystrica 6. júla (TASR) – Banská Bystrica je posledné krajské mesto, ktoré v súčasnosti nie je zabezpečené pred prípadnou povodňou. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p., už od vlaňajšieho novembra realizuje projekt protipovodňovej ochrany v dĺžke viac než sedem kilometrov od častí mesta Majer až po Radvaň. V tejto súvislosti SVP upozorňuje na obmedzenia, ktoré Banskobystričania pocítia v týchto dňoch.



"Najbližšia etapa sa bude realizovať na pravostrannej a ľavostrannej ochrannej hrádzi toku Hron, v úseku od mosta Mičinská po lávku pre peších v časti Majer, kde budú prebiehať stavebné práce na protipovodňovej ochrane mesta. Z tohto dôvodu dôjde k úplnému zamedzeniu pohybu chodcov a cyklistov v predmetnej lokalite, a to od pondelka 8. júla. Realizácia stavebných prác potrvá do prvej polovice roku 2020," informoval Marián Bocák, hovorca štátneho podniku SVP, Banská Štiavnica.



Koncom minulého roku zhotoviteľ stavby vykonal časť zemných prác na objekte skladu mobilného hradenia. Na jar sa uskutočnil výrub drevín v centre, medzi lávkou pre chodcov pri zimnom štadióne a cestným mostom pri malej železničnej stanici, kde má vzniknúť promenádny chodník, a tiež medzi autobusovými zastávkami Národná ulica a Štefánikovo nábrežie. Je tam plánovaná náhradná výsadba drevín.



"Na základe projektu sa počíta s rekonštrukciou, prípadne vybudovaním nových ochranných múrikov popri rieke Hron. Zrealizujeme tiež výstavbu podzemných tesniacich stien. V centre mesta budú mať múriky rovnakú výšku ako v súčasnosti. Po ich rekonštrukcii však bude možné na ne nainštalovať mobilné hradenie, ako je to napríklad v Bratislave, Prahe či vo Viedni," priblížil Bocák.



Celkové náklady na projekt protipovodňovej ochrany mesta pod Urpínom predstavujú sumu takmer 25,8 milióna eur s DPH.