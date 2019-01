Slovenské mesto kultúry spojí umelcov s miestnymi komunitami

Obyvateľov mesta privítali na začiatku deti, ktoré sa v Banskej Štiavnici v týchto dňoch zúčastňujú na bubeníckom workshope.

Banská Štiavnica 19. januára (TASR) - Takmer 1000 ľudí prišlo v sobotu podvečer na Svätotrojičné námestie v Banskej Štiavnici, aby si pozrelo program, ktorý odštartoval sériu podujatí, ktorými sa toto starobylé banícke mesto predstaví svojim návštevníkom ako prvé Slovenské mesto kultúry.



Obyvateľov mesta privítali na začiatku deti, ktoré sa v Banskej Štiavnici v týchto dňoch zúčastňujú na bubeníckom workshope.



"Všetkých, ktorí do mesta v priebehu roka zavítajú, čakajú desiatky podujatí všetkých žánrov. Program sme postavili na tom, že profesionálny umelec, ktorý do Banskej Štiavnici príde, svojím prínosom ovplyvní dianie a život v meste," povedal TASR šéf oddelenia kultúry na mestskom úrade Rastislav Marko.



Tak je to aj v prípade bubeníckeho workshopu, ktorý je prvým takýmto stretnutím hudobníka profesionála s miestnou kultúrnou komunitou.



Program, ktorý po krátkom otvorení na námestí nasledoval v tamojšom kultúrnom centre, predstavil osem mestských komunít a ich 'rodinné striebra'. "Na základe ich námetov a príbehov budú v priebehu roka profesionálni umelci tvoriť v meste rôzne umelecké diela," uviedla pre TASR autorka úvodného programu Jana Mikitková.



Na otvorení bola prítomná aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. "Banská Štiavnica bola vôbec jedným z prvých miest, ktoré som s mikrofónom v ruke, ešte ako redaktorka Slovenského rozhlasu, začala navštevovať. Čím viac som sem chodila, tým viac tipov a úžasných námetov som získavala," povedala pre TASR.



"Myslím si, že výnimočnosť tohto mesta si dnes už uvedomuje celé Slovensko, o čom svedčí aj fakt, že sa stalo prvým Slovenským mestom kultúry," dodala.



Podľa riaditeľa Fondu na podporu umenia Jozefa Kovalčíka fond už dnes eviduje štyri žiadosti na udelenie titulu Slovenské mesto kultúry na rok 2020. "Prihlásené sú mestá Martin, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves a Nové Zámky," priblížil. O tom, ktoré z nich sa ním stane, sa rozhodne v juni 2019.