Babka z Kopernice vraj vyliečila aj dcéru T. G. Masaryka

Babka z Kopernice za svoje služby údajne nikdy nepýtala peniaze, ľudia sa jej odvďačili tým, čo mali k dispozícii.

Kopernica 11. februára (TASR) - Choroby vedela odhaliť prostredníctvom pohľadu a dotyku rukou a za svoje služby si nikdy nepýtala peniaze. Aj to sa hovorí o liečiteľke Terézii Münichovej, rodáčke z Kopernice (okres Žiar nad Hronom), ktorej sa údajne podarilo vyliečiť aj dcéru československého prezidenta T. G. Masaryka.



Miestny kronikár Ján Pastorok priblížil, že Terézia Münichová sa narodila v roku 1869 v rodine chudobného roľníka. Pochádzala z ôsmich detí a ako mladé dievča sa dostala do služby lekára v Kremnici. Ten svoju prax nevykonával len v Kremnici, ale veľa cestoval a mladú Teréziu brával so sebou. Požičiaval jej knihy a zabezpečil jej aj kurz určený pre pôrodné babice. Vďaka vzdelaniu štyri desaťročia pomáhala v rodnej Kopernici všetkým, ktorí to potrebovali. Vyhľadávaná bola ako pôrodná babica, ale aj ako ľudová liečiteľka.



"Začala sa zaujímať aj o liečiteľstvo a ukázalo sa, že vie liečiť nielen bylinkami. Hovorilo sa, že mala v ľavej ruke nejaký magnetizmus a liečila ľudí tak, že chorému chytila ľavú ruku a pozerala sa mu do očí. Chorý jej rozprával o svojich problémoch a z toho mu vedela určiť ochorenie aj liečbu," priblížil kronikár. Vo svojich receptoch využívala najmä bylinky a živočíšne produkty. Napríklad na zapálené prsníky žien po pôrode odporúčala obklad zo žltej kŕmnej repy a bravčovej masti.



Babka z Kopernice za svoje služby údajne nikdy nepýtala peniaze, ľudia sa jej odvďačili tým, čo mali k dispozícii. Povráva sa však, že sa jej veľkoryso zavďačil jeden študent, ktorého vyliečila z rakoviny. Keď sa neskôr sám stal doktorom vo Viedni, poslal jej veľkú sumu peňazí. Hovorí sa, že jej podarilo vyliečiť aj dcéru československého prezidenta T. G. Masaryka Alicu, ktorá trpela nielen respiračným ochorením, ale aj urologickým neduhom.



O služby "babky z Kopernice" bol v tom čase veľký záujem. "Pred jej domom stáli ľudia v rade na vozoch aj dva - tri dni, kým sa dostali k liečiteľke na rad," podotkol Pastorok. Denne prijímala desiatky pacientov, čo ovplyvnilo aj vybudovanie lepšej prístupovej cesty pre vozy smerujúce z Kremnice do Kopernice.



Známa liečiteľka zomrela na následky útoku v roku 1936. V dome, v ktorom žila aj so svojou vnučkou, ju napadol neznámy útočník. Terézia Münichová jeho meno údajne poznala, no zobrala si toto tajomstvo so sebou na druhý svet. Hovorí sa tiež, že vraha podplatili kremnickí lekári, ktorým vraj brala klientelu.