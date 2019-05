Bábková Žilina 2019 po dvoch rokoch predstavuje slovenských bábkarov

Podľa riaditeľky festivalu Jany Eliášovej sa pre zlé počasie neuskutočnil sprievod bábkarov mestom, ktorý je pre Žilinčanov tradične veľkou atrakciou.

Žilina 22. mája (TASR) - Na šiestom ročníku festivalu Bábková Žilina 2019 s podtitulom Živý festival sa v stredu zišlo 12 divadelných súborov s 13 predstaveniami. Hosťom festivalu je Bábkové divadlo Alfa z Plzne v Českej republike.



Podľa riaditeľky festivalu Jany Eliášovej sa pre zlé počasie neuskutočnil sprievod bábkarov mestom, ktorý je pre Žilinčanov tradične veľkou atrakciou. "Počasie nám na festivale nepraje, ale aj taký je život. Takže sme festival otvorili v priestoroch Bábkového divadla Žilina (BDŽ)," povedala Eliášová.



Riaditeľ BDŽ Peter Tabaček pripomenul, že festival sa koná každé dva roky a schádzajú sa na ňom všetky slovenské profesionálne bábkové divadlá. "Napĺňame to, čo sme si na začiatku povedali. Stretli sa tu divadelníci a tvorcovia z oblasti tvorby pre deti a mládež aj bábkového divadla. Strávia tri dni tým, že vidia inscenácie kolegov z iných divadiel, stretnú sa s kamarátmi, hodnotia si predstavenia. Je to koncentrované stretnutie, ktoré poskytuje možnosť komunikovať o divadle, o živote, o problémoch, radostiach," podotkol Tabaček.



"Festivalové inscenácie sú pre široké divácke spektrum. Hráme inscenácie pre deti od dvoch rokov až po dospelácke inscenácie. Ráno uvádzame inscenácie pre deti, poobede to prechádza cez tínedžerov a vo večerných hodinách sú to inscenácie pre 18 plus. Bábkové divadlo skutočne nie je iba pre deti, ale pre všetkých divákov. Pre odvážnych divákov, ktorí nečakajú iba klasickú činohru. Ale sú schopní prijať aj niečo moderné, zaujímavé a odvážne," doplnil člen organizačnej rady a dramaturg festivalu Bábková Žilina 2019 – Živý festival Michal Németh.



Festival podporil Fond na podporu umenia a koná sa pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a mesta Žilina.