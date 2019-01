Bankový prepad v Myjave: Polícia prosí ľudí o pomoc

Na snímke doposiaľ nezistení maskovaní páchatelia 11. októbra 2018 v čase medzi 10.00 až 10.30 h vošli do pobočky banky na Námestí M. R. Štefánika v Myjave.

Na zamestnankyne banky jeden z dvojice namieril zbraň so slovami: 'Ruky hore, nič nerobte, toto je prepad!' a žiadal peniaze, uviedla hovorkyňa KR PZ v Trenčíne.

Myjava 30. januára (TASR) - Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície z Nového Mesta nad Váhom vedie trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne Elena Antalová.



Doposiaľ nezistení maskovaní páchatelia 11. októbra 2018 v čase medzi 10.00 až 10.30 h vošli do pobočky banky na Námestí M. R. Štefánika v Myjave. Obaja boli oblečení v čiernom odeve, mali zahalené tváre a na rukách mali rukavice.



"Na zamestnankyne banky jeden z dvojice namieril zbraň so slovami: 'Ruky hore, nič nerobte, toto je prepad!' a žiadal peniaze. Zamestnankyne im zo strachu o svoj život peniaze vydali," uviedla hovorkyňa KR PZ v Trenčíne.



Po skutku páchatelia z banky odišli na neznáme miesto. Banke spôsobili celkovú škodu 14.353 eur. "Žiadame občanov o pomoc pri identifikovaní neznámych mužov, ktorí by nám mohli byť nápomocní k objasneniu skutku. Akékoľvek informácie k ich totožnosti môžu občania poskytnúť na bezplatnom telefónnom čísle 158," doplnila Antalová.