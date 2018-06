Bánovce nad Bebravou zriadia komunitné centrum

Centrum bude bez právnej subjektivity a bude spadať pod odbor sociálnych vecí mestského úradu.

Bánovce nad Bebravou 20. júna (TASR)- Mesto Bánovce nad Bebravou bude sociálne služby, poradenstvo a pomoc poskytovať svojim obyvateľom po novom aj v komunitnom centre. Jeho zriadenie a prevádzkovanie schválili mestskí poslanci na svojom stredajšom rokovaní.



Komunitné centrum v Bánovciach nad Bebravou doposiaľ nefungovalo. "Keďže je veľmi dobre spracovaná koncepcia komunitných služieb mesta Bánovce nad Bebravou a už úspešne realizujeme sociálny taxík, ktorý je novou službou pre hlavne starších a hendikepovaných občanov, cítili sme absenciu poskytovania sociálnych služieb pre obyvateľov nášho mesta. Toto je ďalšia z foriem, ktorá tu určite chýbala, preto sme sa rozhodli zriadiť komunitné centrum, ktoré bude určite veľkým prínosom pre širokú verejnosť," povedal pre TASR primátor Marián Chovanec. Centrum totiž nebude podľa neho určené len pre mladú generáciu, ale bude poskytovať širokospektrálne služby širokej verejnosti.



Zámer zriadiť komunitné centrum, ktoré bude sídliť v priestoroch Základnej školy Gorazdova na sídlisku Dubnička, je v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2017 až 2023. Centrum bude bez právnej subjektivity a bude spadať pod odbor sociálnych vecí mestského úradu. Sociálnu službu krízovej intervencie tam budú mládeži, deťom, seniorom, sociálne slabším obyvateľom či členom rómskej komunity poskytovať traja pracovníci. Mesto ich zabezpečí prostredníctvom výberového konania, pričom sa podľa primátora neobáva, že by pracovníkov nezabezpečilo. Centrum bude mať jednu učebňu, kancelárske priestory a herňu pre deti. Na rekonštrukciu priestorov vyčlenila samospráva 50.000 eur v rámci štvrtej zmeny rozpočtu mesta.



"V prvej fáze budeme riešiť technické vybavenie priestorov, technické zabezpečenie, prípravu na realizáciu komunitného centra a všetkých príslušenstiev. Po tejto etape by sme už radi spustili jeho realizáciu a určite sa budeme uchádzať o mimorozpočtové zdroje, ktoré sú určené na takýto druh sociálnych služieb," dodal Chovanec.



Cieľom zriadenia komunitného centra bude podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít.



Financovanie pracovníkov centra chce samospráva zabezpečiť cez Národný projekt Komunitné centrá. Ten má trvať do 31. októbra 2019. Keďže nie je jednoznačne potvrdené, že projekt bude po tomto termíne pokračovať, mesto do budúcna ráta so zabezpečením financií na mzdy zo svojho rozpočtu.