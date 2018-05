Bánovce nad Bebravou spustia novú službu - sociálny taxík

Cena jednej jazdy sociálnym taxíkom bude paušálne 0,50 eura.

Bánovce nad Bebravou 5. mája (TASR) - Bánovce nad Bebravou v spolupráci so Slovenským Červeným krížom pripravili nový sociálny projekt. Ide o sociálny taxík, ktorého služby budú môcť od 14. mája využívať zdravotne postihnutí obyvatelia či seniori. Informovala o tom radnica v tlačovej správe.



Služby sociálneho taxíka bude samospráva poskytovať ťažko zdravotne postihnutým (ŤZP) občanom a ich sprievodcom po predložení preukazu ŤZP, seniorom, ktorí majú nad 62 rokov po predložení dokladu totožnosti a občanom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch. "Taxík môžu využiť na prepravu k lekárovi alebo do zdravotníckych zariadení v meste, na prepravu do zariadení sociálnych služieb v meste, aj za účelom návštevy, tiež na bežnú prepravu klientov v rámci mesta," priblížila radnica.



Cena jednej jazdy sociálnym taxíkom bude paušálne 0,50 eura. Mesto začne túto službu zabezpečovať počas pracovných dní od 14. mája v čase od 6.30 h do 15.00 h.



"Táto sociálna služba je prevádzkovaná v rámci plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Bánovce nad Bebravou a financovaná prostredníctvom účelovej dotácie z rozpočtu mesta. Vedenie mesta verí, že ňou uľahčí život cieľovej skupine obyvateľov, pre ktorú je zriadená," dodala radnica.