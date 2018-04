Bánovce nad Bebravou ukončili minulý rok s prebytkom 1,179 milióna eur

Celkové príjmy mesta k 31. decembru 2017 predstavovali 13.649.553,96 eura, celkové výdavky 12.470.322,91 eura.

Bánovce nad Bebravou 18. apríla (TASR) - Bánovce nad Bebravou uzavreli hospodárenie v minulom roku s prebytkom vo výške asi 1,179 milióna eur. Vyplýva to záverečného účtu mesta za rok 2017, ktorý na svojom rokovaní v stredu schválili bánovskí mestskí poslanci.



Celkové príjmy mesta k 31. decembru 2017 predstavovali 13.649.553,96 eura, celkové výdavky 12.470.322,91 eura. Rozdiel tak predstavuje 1.179.231,05 eura.



Po odpočítaní účelovo viazaných dotácií a finančných operácií predstavuje prebytok 1.012.568,86 eura. "Prebytok, ktorý sme získali z hospodárenia v roku 2017, vnímam veľmi pozitívne. Našťastie, popri úveroch, ktoré máme a boli nevyhnutné na to, aby sme veľké diela, ktoré čakali naše mesto, mohli zrealizovať. Otvára nám to možnosti ďalších investícií a možnosť popasovať sa s problémami a veľkými investíciami, ktoré nás ešte v tomto roku čakajú," skonštatoval pre TASR primátor Marián Chovanec.



Samospráva plánuje v tomto roku podľa neho zrealizovať viacero väčších investičných akcií. "Vzhľadom na to, že určite každý občan nášho mesta vníma zlý technický stav našich komunikácií a chodníkov, tak chceme sa plne venovať tejto problematike. Samozrejme, taký tieň minulosti je dostavba zimného štadióna, ktorá nás už prenasleduje. Stále sme verili a ešte veríme, že získame nejakým spôsobom mimorozpočtové zdroje, ale už sme pristúpili na variant, že mesto sa s dostavbou zimného štadióna popasuje z vlastných zdrojov, prípadne, ak to bude nutné, doúverujeme zvyšnú časť," priblížil. Mesto by podľa slov Chovanca bolo rado, ak by sa mu podarila spustiť sezóna na športovisku už túto zimnú sezónu.



Prebytok vo výške asi 1,012 milióna eur použije mesto na tvorbu rezervného fondu, zostatok finančných operácií v sume vyše 161.000 eur prerozdelí do rezervného fondu a fondu rozvoja bývania. Do rezervného fondu tak pôjde suma 1.130.887,01 eura a do fondu rozvoja bývania 42.808,20 eura.



V rezervnom fonde malo mesto k poslednému dňu minulého roka 1,008 milióna eur. Celková úverová zadlženosť mesta predstavuje 11,05 %.