Pri Morovom stĺpe v Banskej Bystrici zapálili sviečky za Henryho

Henryho zabili 26. mája v Bratislave. Brutálny útok Juraja H. z okresu Dunajská Streda mal prísť po tom, čo sa Henry zastal svojich kolegýň, ktoré podozrivý obťažoval.

Banská Bystrica 6. júna (TASR) – Na banskobystrickom námestí pri Morovom stĺpe sa v stredu podvečer konalo spomienkové stretnutie, ktorým si účastníci uctili pamiatku Henryho Acordu z Filipín, obete brutálneho útoku. Pod názvom Spravodlivosť pre Henryho – Nie v našom meste a v našej krajine ho zorganizovala platforma Nie v našom meste. Zapálili za neho sviečky.



"Henry sa stal obeťou brutality človeka, ale aj atmosféry v našej krajine. Je nevyhnutné, aby sa ľudia odvážne postavili za ľudskosť a toleranciu. Slovensko sa len nedávno zobudilo do dňa, v ktorom sme sa dozvedeli o brutálnej vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a dnes čelíme ďalšej vražde, ktorej obeťou je slušný a odvážny Henry z Filipín. Nezabudnime na jeho konanie," zdôraznila koordinátorka platformy Nie v našom meste Martina Strmeňová s tým, že Henryho odvaha musí každého mobilizovať proti zlu.



Ako pripomenula, Henryho zabili 26. mája v Bratislave. Brutálny útok Juraja H. z okresu Dunajská Streda mal prísť po tom, čo sa Henry zastal svojich kolegýň, ktoré podozrivý obťažoval.



"Henry prejavil odvahu, slušnosť a ľudskosť. Urobil to, čo by mal urobiť každý z nás. Zaplatil za to životom. V demokracii nie je priestor pre násilie a extrémizmus. Je úlohou nás všetkých, aby sme ukázali, že nebudeme tolerovať zlo a násilie," vyzvala Strmeňová.